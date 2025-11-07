Under dagen meddelade Södertälje att den 24-åriga backen Elias Lindgren lämnar laget – och i samma veva presenterades han för en återkomst till Vimmerby. Nu berättar Lindgren själv om uppbrottet med krisklubben.

– Jag har väl inte hört så mycket egentligen, inte mer än att de tycker jag gjort det bra när jag väl spelat, säger han till Vimmerby Tidning.

Elias Lindgren. Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån.

Elias Lindgren värvades till ett toppsatsande Södertälje efter två säsonger i Vimmerby. Den här säsongen har dock inte gått helt som planerat och backen har fått begränsat med speltid, medan laget ligger sist i tabellen.

Under dagen meddelade Södertälje att parterna kommit överens om att bryta kontraktet, samtidigt presenterades backen för Vimmerby.

Lindgren förklarar den begränsade speltiden med att SSK haft andra backar som gått före, men menar samtidigt att han inte hör särskilt mycket från SSK.

– Jag har väl inte hört så mycket egentligen, inte mer än att de tycker jag gjort det bra när jag väl spelat. Det har varit ett tufft och pressat läge. Då har de valt att spela på rutin, säger han till Vimmerby Tidning.

”Ganska god stämning”

SSK har haft det riktigt tufft under inledningen av säsongen och ligger just nu sist i tabellen, precis bakom Lindgren nygamla klubb Vimmerby. Enligt honom har känslan i laget varit bra, trots det tuffa starten.

– Det har ändå varit en ganska god stämning, det är en bra grupp med många killar som driver på. Samtidigt är alla medvetna om att det inte gått som förväntat.

Att han hamnade i sin forna klubb var inte slumpen.

– Jag snackade med några klubbar, men jag kom fram till att Vimmerby skulle bli bäst för mig. Det är en trygghet och de presenterade ett bra upplägg.

Lindgren lyckades inte ta några poäng under sin tid i Södertälje, men stod för 15 poäng (3+12) under fjolårssäsongen med Vimmerby.

