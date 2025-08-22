Avslöjar: MoDo skriver seniorkontrakt med löftet

MoDo breddar backsidan inför den hockeyallsvenska säsong som väntar.

Hockeysverige.se kan avslöja att Oliver Svensson lyfts upp till A-laget, och har skrivit på ett seniorkontrakt med klubben.

Henrik Gradin har valt att säkra upp en 19-åring.

Foto: Bildbyrån

19-åringen från Härnösand kom till MoDo för att spela i föreningens J18-lag inför säsongen 2022/23.

I fjol gjorde han en full säsong i J20, och fick debutera den 22 februari mot Brynäs i SHL.

Skriver seniorkontrakt med MoDo

Nu kan Hockeysverige.se avslöja att Oliver Svensson, som precis tagits ut i landslaget för team 20-herr, skriver ett seniorkontrakt med MoDo.

Svensson, som är en poängstark back, kompletterar därmed backsidan som det nionde namnet i den delen av truppen.

Under sin första fulla J20-säsong i fjol gjorde backen 29 poäng på 50 seriematcher, varav 23 assister. Nu blir det av allt att döma spel i Hockeyallsvenskan för MoDo.