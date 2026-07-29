Plockar in tryout-spelare: "Intressanta egenskaper"

Oscar Dahlgren och Mora tar in en ny provspelare.

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Förra veckan gjorde Mora till slut klart med toppbacken Marcus Karlström till följd av en supporterinsamling . Därmed har MIK sju försvarare på kontrakt inför den kommande säsongen.

Nu väljer klubben dock att bredda sina numerär ytterligare. Under onsdagen meddelar Mora att de plockar in August Skiöld, som närmst kommer från Väsby , på ett provspel under augusti. Skiöld kommer att både träna och spela matcher med Mora under tryout-perioden och därefter kommer det sedan att fattas ett beslut gällande en eventuell fortsättning i klubben.

– August är en stor och fysisk back med intressanta egenskaper. Vi ser fram emot att få se honom i vår miljö under augusti och lära känna honom både som spelare och person, säger huvudtränare Oscar Dahlgren på klubbens hemsida .

August Skiöld spelade i Leksand som junior

Stockholmaren August Skiöld har SDE som moderklubb. Han spelade sedan i Täby men flyttade därefter till Leksand där han tillbringade tre säsonger som junior. Skiöld gjorde också en säsong i Almtuna s juniorverksamhet och fick då även göra debut i HockeyAllsvenskan 2022/23.

Sedan 2023 har August Skiöld spelat i Hockeyettan, först för Huddinge och sedan för Väsby. Förra säsongen noterades den storväxte backen (198 centimeter lång och 108 kilo tung) för åtta poäng på 32 matcher. Han drog även på sig 93 utvisningsminuter vilket var en av de högsta noteringarna i ligan.

Under sin karriär har Skiöld stått för 19 poäng på 85 matcher i Hockeyettan.