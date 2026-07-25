Marcus Karlström i Mora.

Foto: Daniel Eriksson / Bildbyrån.

Från sin backplats gjorde Marcus Karlström 35 poäng på 51 matcher för Mora IK. Med det var han tredje bästa poängplockaren i laget. Det samtidigt som han tog ett ansvar över hela banan och spelade med ett "A" på bröstet.

Till nästa säsong har han suttit på ett utgående kontrakt.

Nu är parterna däremot överens om en fortsättning. 31-åringen har skrivit på för en säsong till efter en insamling bland supportrarna. Därmed får Mora behålla en av sina viktigaste spelare. Han blir nu också den sjunde backen på kontrakt över den kommande säsongen.

Marcus Karlström kom till Mora från en kort sejour i Leksands IF, som köpte loss honom från Almtuna IS. I Uppsalaklubben spelade han i sex säsonger där han också var kapten för laget i tre av dem.

På meritlistan finns även spel med HV71 och totalt har det blivit 400 matcher i Hockeyallsvenskan.