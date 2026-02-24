Uppgifter: Hockeyallsvensk center klar för MoDo

MoDo ser ut att ha gjort klart med ett nyförvärv inför nästa säsong.

Enligt Expressens uppgifter är Vimmerbys Arvid Caderoth klar för klubben.

Arvid Caderoth, till höger, sägs vara klar för MoDo.

Foto: Daniel Eriksson / BILDBYRÅN

Återkomsten till Hockeyallsvenskan blev en stor missräkning för MoDo. Efter att bara ha klarat sig kvar en gång förlorade man mot HV71 i kvalet nedåt.

Även den här säsongen har varit tuff – och man ligger långt ifrån toppen inför slutspelet. Därför ser det nu ut som att man rustar för fortsatt allsvenskt spel, då man har gjort klart med Vimmerby-centern Arvid Caderoth.

Enligt Expressens är 25-åringen klar för spel i klubben.

– Det vet jag ingenting om, så det har jag inga kommentarer till, svarar sportchef Henrik Gradin till Expressen.

På 45 matcher har Caderoth gjort 11 poäng för Vimmerby.