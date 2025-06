BEKRÄFTAR: Arena-planerna skrotas: ”Blir inte av”

Vid midnatt måste Almtuna nå fyra miljoner kronor för att säkra sin elitlicens.

Samtidigt bekräftar nu Uppsala-kommun att det inte kommer att byggas någon ny arena.

– De planerna blir inte av, säger ordförande i kommunstyrelsen, Erik Pelling, till UNT.

Almtuna IS står inför en oviss framtid.



Samtidigt som klubben kämpar för att säkra sin elitlicens genom att nå kapitaltäckningsgarantier på fyra miljoner, innan tisdag 23.59, kommer även en ny vändning kring arenafrågan.



Förslaget från Uppsala kommun om en satsning på issporter på hela 352 miljoner kronor kom tidigare i juni. Detta till följd av de långdragna diskussionerna om ishallarnas skick. Men då handlade det hela om upprustning, utveckling och renovering av Gränby ishallar, samt Studenternas IP. Huruvida det skulle betyda att den tidigare planerade sport- och eventarenan vid Arenahotellet fortfarande skulle byggas har inte varit klart.



Nu bekräftar Erik Pelling, ordförande i kommunstyrelsen, för UNT att detta inte längre är aktuellt.



– De planerna är skrinlagda och blir inte av. Det är den här satsningen (issportcenter vid Gränby ishallar) som ska tillgodose det idrottsliga behovet, säger Pelling till tidningen och fortsätter:

– De tidigare planerna för arenan blev mer och mer för evenemang och mindre för idrotten. Man har försökt blanda ihop både idrott och evenemang för att hitta finansiering och det har inte lyckats. Nu går vi skilda vägar och fokuserar på att utveckla, rusta upp och utveckla befintliga Gränby ishall och Studenternas IP.

Samtidigt går Almtuna IS, som sagt, en kamp mot klockan för att samla in fyra miljoner kronor. Något de, enligt UNT, var 1 855 000 kronor ifrån när man skickade ut ett mejl till sina medlemmar under måndagen. I mejlet vädjade man om hjälp för att nå målet innan 23.59 idag, tisdag.



– Vi har en dialog med företag, privatpersoner, medlemmar och andra personer kring föreningslivet om hur man kan skapa olika garantier för kapital som gör att vi befinner oss på nivån som elitlicensnämnden kräver. Vi får se hur mycket garantier vi kan komma upp till och hur långt det räcker, säger Tobias Pehrsson, klubbdirektör i Almtuna till UNT. och fortsätter:

– Vi kommer att skicka in ett underlag i morgon (tisdag) på kvällen och sen kan det komma kompletterande frågor som vi får besvara därefter. Vi har en bit kvar till att vara i mål så det är viktigt att alla människor i och kring Almtuna stöttar och bidrar.