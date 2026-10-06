Uppgifter: Lång frånvaro för SHL-stjärnan

Lucas Wallmark.

Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån

Björklöven har tvingats klara sig utan hemvändande storstjärnan Lucas Wallmark under inledningen av SHL -säsongen. En skada har satt stopp för Wallmark under Umeålagets sex inledande matcher – och nykomlingen kommer att tvingas klara sig utan stjärnan även framöver.

Enligt Expressen väntar ytterligare minst en månads frånvaro för centern, som enligt tidningen inte kommer att vara aktuell för spel förrän efter landslagsuppehållet i november.

Det innebär att Wallmark kommer att missa minst åtta matcher till, däribland dubbelmötet med Skellefteå samt matchen mot sin tidigare klubb Luleå.

Björklöven ligger trea trots Wallmarks frånvaro

Vidare skriver tidningen att det kan dröja ännu längre än efter uppehållet innan det blir en återkomst för centern, som under inledningen av veckan har gjort ytterligare undersökningar.

Lucas Wallmark vände hem till Umeå och Björklöven inför den här säsongen efter att ha spelat 16 säsonger i andra klubbar.

Trots att man saknar Wallmark i laguppställningen har nykomlingen Björklöven fått en bra start på SHL-säsongen. Umeålaget ligger på en tredjeplats i ligan med fem segrar på de sex inledande matcherna.