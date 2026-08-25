Jakob Hellsten spikade igen mot Björklöven.

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Även om IF Björklöven nu är uppe i SHL, kan de inte luta sig tillbaka mot allsvenskt motstånd. Det visade MoDo Hockey när man, under tisdagen, säkrade en 1–0-seger under försäsongen.

Stora delar av matchen missades av tv-publiken, på grund av Aftonbladets teknikstrul, men de i Hägglunds Arena fick se Erik Jinesjö Karlsson sätta matchens enda mål. William Falkenhäll hade arbetat fram pucken i hörnet, och Marcus Karlberg hittat lagkamratens klubba framför mål.

Målet kom med nio minuter kvar att spela av tredje perioden, och var snarare närmare att följas upp av 2–0 än 1–1.

– Jag tycker att vi gör en bra match. Det är ett jäkla ungt lag vi spelat med också, och det är många som gör en jättebra insats. Vi vinner välförtjänt. Det hade kanske kunnat vara något mål till faktiskt, säger tränaren Mikael Karlberg i Aftonbladets sändning efter slutsignal.

Avslöjar draget: Kommer göra som Skellefteå

När den nye tränaren tog tag i mikrofonen handlade samtidigt en hel del om försvaret. Samma försvar som spelade upp sig rejält mot Skellefteå i den senaste försäsongsmatchen.

– Vi har lagt allt krut egentligen på defensiven här i början. När jag kom hit och hade snacket med killarna så kände dem att är det någonstans vi ska börja så är det defensiven. Vi hade en tuff första match mot Brynäs, där kom vi undan, men mot Skellefteå gör vi en jättebra defensiv match, och idag tycker jag vi spelar minst lika bra med pucken som Björklöven, om inte bättre, säger Karlberg.

Jakob Hellsten var den som vaktade målet, och spikade igen mot "Löven".

– Jättebra. Vi kommer att sitta buss nästan hela vintern, och därav har vi en plan att spela två målvakter, lite som Skellefteå gjort med sina, avslöjar Mikael Karlberg efter segern.

– Vi är jättenöjda med bägge två. Sen i slutändan fattar jag också att de vill stå, men så länge vi kan se till att de kan träna bra mellan alla resor så är det bra om vi kan ha två tillgängliga. Det är en start vi har pratat om, sen får vi se vart det tar vägen.