Tränaren stängs av: "Känner mig uthängd"

Andreas Johansson stängs av i en match.

Foto: Jonathan Näckstrand/Bildbyrån

Hockeyallsvenskan meddelar via sin hemsida att Södertäljes tränare Andreas Johansson har ådragit sig en automatisk avstängning i en match till följd av att han i går fick sitt andra matchstraff för abuse of officials.

Enligt regelboken innebär ett andra matchstraff för förseelser under abuse of officials-regeln en avstängning i lagets nästkommande match, vilket innebär att Johansson missar Södertäljes match mot Nybro i morgon.

"Känner mig faktiskt uthängd"

Johansson fick matchstraffet i samband med Kalmars avgörande i förlängningen i gårdagens möte mellan lagen. I förlängningsspelet åkte SSK-forwarden Tarun Fizer ut för en tripping, där forwarden i sin tur fälldes av motståndarmålvakten Brett Brochu i sekvensen just innan utvisningen.

– Det är ju århundradets sämsta utvisning de tar, att de inte har större spelsinne och låta dig komma undan med det lilla du gjorde, för jag skrek ingen idiot, jag skrek inte far åt helvete, jag skrek inga skällsord överhuvudtaget. Jag gjorde någonting med händerna när jag gick av båset. Att de inte har bättre spelsinne, det är för jävligt. Jag känner mig faktiskt uthängd om jag ska vara helt ärlig, säger Andreas Johansson till LT .

Fick matchstaff även mot AIK

Johanssons tidigare matchstraff för abuse of officials kom i en match mot AIK.

Med huvudtränaren avstängd kommer assisterande tränarna Nicklas Grossman och Fredric Andersson coacha laget tillsammans mot Nybro.

– ”Freddan” kommer att coacha forwards, och ”Grossa” kommer att coacha backarna som vanligt, säger Johansson.