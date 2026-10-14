SSK rasar efter avgörandet: "Vi som borde ha powerplay"

Fizer blev själv fälld, men fick en utvisning.

Foto: TV4 (skärmdump/montage).

Det var med 45 sekunder spelade av onsdagens förlängning som Tarun Fizer förvirrat lyfte blicken. Södertälje-forwarden hade jagat efter en Kalmar HC-spelare, runt buren, och trillat på motståndarmålvaktens klubba. Ändå fick han själv två minuter för tripping.

Därefter dröjde det endast 26 sekunders spel i boxplay innan 3–4-pucken trillade in.

Huvudtränaren Andreas Johansson röt till ordentligt från båset och i matchprotokollet gick det att utläsa att A J Vanderbeck fått matchstraff, och att ytterligare ett 20 minuters lagstraff delats ut. Gabriel Olsson, med bakgrund i just Kalmar, satte sedan ord på känslorna.

– De pressar framåt mycket, chansar lite mer, och får lite längre anfall på det när vi slarvar lite med att få ut pucken. Annars tycker jag ändå vi stänger ner dem hyfsat bra. Sen får de ett mål, och sen vid sista skulle vi haft powerplay egentligen, men ja, ibland är det så, säger han i TV4 efter matchen och utvecklar:

– Det är hans klubba som gör att Fizer trillar, det är vi som borde ha powerplay kan jag tycka. Jag tycker att det är rätt så solklart.

Att Tarun Fizer trillade in en Kalmar-spelare ledde alltså till förlusten för SSK.

Kalmar HC – Södertälje SK: 4–3 OT (2–1, 0–2, 1–0, 1–0)

Kalmar: Ihs-Wozniak, Bergsland, Wigley, Felton.

Södertälje: Muzito-Bagenda, Fizer, Ikonen.