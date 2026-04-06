Södertälje har kniven mot strupen i semifinalen mot Björklöven.

Efter dagens förlust måste de vända 1-3 till 4-3 mot seriesegrarna för att inte åka ut.

− NVi ska försöka vända det till vår fördel. Vi ska ha bilden i huvudet att bjuda de här fansen på en match på fredag, säger SSK-tränaren Andreas Johansson till TV4.

Södertälje är illa ute i semifinalen efter dagens förlust. Foto: Bildbyrån

Björklöven vinner match fyra med 2-0 och leder nu serien med 3-1 i matcher i kampen om att nå final i HockeyAllsvenskan.

Till skillnad mot de tidigare matcherna var det Södertälje som var spelförande i dag och skapade fler chanser, men de blev ändå nollade. Frans Tuohimaa i Löven-kassen spikade igen och räddade 32 skott för att nolla SSK.

Södertäljes huvudtränare Andreas Johansson menar att de hade behövt vara mer effektiva, framför allt i första perioden, för att ha en chans att vinna dagens match.

− Jag tycker att vi gör en jättebra första, men effektiviteten där hade kunnat vara bättre. Då hade matchen kunnat bli annorlunda. Vi hade läge för att göra 1-0, 2-0 och 3-0 i den perioden. Sedan får de ledningen och då spelar de faktiskt bra på den. Jag tycker inte att vi gör någon superpush i tredje som vi hade hoppats. Matchen vinns eller förloras i första perioden, säger ”AJ” till TV4 efter förlusten.

Han fortsätter:

− Vi har ju Vanderbeck, som gjorde mål senast och spelare som kan göra mål för oss. Men i dag var det så… Vi hade powerplay fem-mot-tre och där behöver vi göra mål. Om vi hade gjort mål då, med spelet vi hade, då hade matchen blivit annorlunda. Sedan tycker jag att vi förlorar matchen när de gör 2-0 för sedan har vi inte någon superpush.

Södertälje har kniven mot strupen: ”Annat läge”

Södertälje är nu illa ute i semifinalserien mot Björklöven. ”Löven” vann båda matcherna i Umeå och snodde även en match i Scaniarinken. Det innebär nu att Björklöven leder med 3-1 i matcher inför att serien vänder upp till Umeå på onsdag.

SSK är därmed piskade att vinna på bortaplan för att förlänga serien. Vid förlust tar nämligen säsongen slut. Enligt Andreas Johansson har de dock målbilden klara för sig att få till en till hemmamatch i Scaniarinken.

− Nu blir det match fem och det börjar bli ett lite annat läge mentalt och kroppsligt. Vi ska försöka vända det till vår fördel. Vi ska ha bilden i huvudet att bjuda de här fansen på en match på fredag, säger SSK-tränaren.

Match fem i semifinalen spelas i Visionite Arena, Umeå, med start 19:00 på onsdag.

