Drömläge för Björklöven − nära allsvensk final

Björklöven har en fot i den allsvenska finalen.

De leder nu serien med 3-1 i matcher efter att ha nollat Södertälje i match fyra.

SSK är illa ute − Björklöven har stor fördel i semifinalen.

Björklöven inledde semifinalen mot Södertälje genom att vinna båda sina hemmamatcher för att gå upp till en 2-0-ledning. Senast, på påskafton, svarade dock SSK upp genom att vinna sin första hemmamatch med 4-2 och reducerade i serien. Under måndagen skulle lagen mötas återigen i Scaniarinken för en nyckelmatch i serien. Hemmavinst skulle innebära 2-2 och helt jämnt läge i semifinalen, men vid Björklöven-seger skulle de koppla ett rejält grepp om finalplatsen och ha en 3-1-ledning i serien.

Det kokade i ett fullsatt Scaniarinken under första perioden. SSK-fansen hade förberett ett stort tifo i arenan och Södertälje körde på, anförde av publiken, och fick en bra start på matchen. När hemmalaget också fick spela i fem-mot-tre skapade de ett stort antal chanser mot ”Lövens” mål, men målvakten Frans Tuohimaa spelade starkt och höll tätt. I stället kunde Björklöven tysta hallen och ta ledningen mot slutet av perioden.

Det var lagets fjärdekedja som klev fram. 18-årige junioren Philip Hemmyr hade flugits ner till Södertälje efter att inte ha spelat tidigare i semifinalen. Han stod då för en assist direkt genom att spela fram till Joel Mustonen som sköt ledningsmålet för Björklöven.

Daniel Brodin hyllas: ”Han driver Björklöven”

I andra perioden fortsatte Södertälje att anfalla men Tuohimaa höll tätt − och återigen var det fjärdekedjan i ”Löven” som gjorde skillnad. Den här gången var det Daniel Brodin som blev målskytt, på ett lite udda sätt. Brodin gör en dragning för att gå runt SSK-backen Daniel Norbe och bryta in mot mål. Norbe sträcker då sin klubba och försöker slå bort pucken, men den studsar i stället på Brodins skridsko och går i båge in bakom Love Härenstam i Södertäljes mål. Brodin åkte sedan in i Härenstam och målet videogranskades men godkändes sedan då domarna bedömde att pucken redan hade passerat mållinjen när kontakten mellan Brodin och Härenstam inträffade.

− Dragningen har jag gjort förr, men avslutet där det var något nytt. Det var lite tur där, det var skönt att se den gå in. Jag tycker att vi spelar mycket bättre här i andra perioden och vi är värda 2-0-ledningen, säger Brodin själv om målet till TV4 i pausen.

Fjärdekedjan hade legat bakom båda Björklövens mål och just 36-årige Brodin hyllades för sin insats.

− Han gör sin bästa match i slutspelet. Jag tycker att det är han som driver det här Björklöven, både med fysiskt spel men också genom att bära in pucken, vinna närkamper och gå på mål, säger TV4-experten Per Svartvadet.

Björklöven en seger från HA-final

I tredje perioden kom sedan Björklöven ut oerhört bra och stängde ner Södertälje på ett väldigt bra sätt. ”Löven” släppte knappt till några chanser alls under den första halvan av period tre utan hade väldigt bra kontroll på tillställningen. SSK försökte sedan få till en push mot slutet av matchen men Björklöven fortsatte att försvara sig bra och när Södertälje väl kom till lägen, då stod Frans Tuohimaa i vägen.

I slutminuterna tog SSK också ut målvakten Love Härenstam för en extra anfallare. Björklöven spelade dock stabilt och Södertälje hade svårt att få långa, kontrollerade anfall. SSK lyckades inte få in någon reducering utan i stället kunde ”Löven hålla undan för att vinna med 2-0. Målvakten Frans Tuohimaa blev hjälte med sina 32 räddningar för att hålla nollan.

− Det är alltid bra att hålla nollan men det viktigaste är vinsten. Jag fick grym hjälp. De var kanske lite bättre än oss i första men vi var riktigt starka i ”pk” och killarna gjorde det riktigt, riktigt bra. Det var starkt, säger Tuohimaa till TV4 efter segern.

Det innebär att Björklöven nu har 3-1 i matcher mot Södertälje. Match fem spelas i Umeå på onsdag kväll och då kommer Björklöven ha chansen att säkra finalplatsen på hemmaplan.

Södertälje − Björklöven 0−2 (0-1,0-1,0-0)

Södertälje: −

Björklöven: Joel Mustonen, Daniel Brodin.

Björklöven leder serien med 3-1 i matcher.

