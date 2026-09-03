A J Vanderbeck kommer inte finnas med när Södertälje SK inleder serien. Detta eftersom amerikanen är avstängd från en tackling han delade ut under hockeyallsvenskans semifinal mot IF Björklöven förra säsongen.

Frågan är om han Vanderbecks försäsong är slut. Mycket talar för att svaret är ja på frågan.

– Han ska ju inte spela de första tre matcherna, så jag kommer nog inte att spela honom de här två matcherna. Det beror på om vi har fullt lag, då vill jag ju spela ihop laget, säger Andreas Johansson till LT.

Många forwards borta

Södertälje har två träningsmatcher kvar innan grundserien drar igång, mot Visby och BIK Karlskoga. Adam Hesselvall är skadad och Joni Ikonen är sjuk samt tidigare i veckan stod de klart att Karl Sterner flyttar till Uppsala och Almtuna . Hesselvall och Ikonen beräknas vara tillbaka till nästa vecka och då är laget fullt igen. Isåfall kommer inte Andreas Johansson matcha Vanderbeck i någon av matcherna.

– Har vi skador och sjukdomar, då kanske ”AJ” spelar ändå, men kanske i en annan roll som inte han har normalt, för vi måste börja sätta de som ska spela de första tre matcherna.

Fyra raka förluster

Södertälje har förlorat samtliga fyra matcher som har spelats under försäsongen. Senaste matchen var mot IK Oskarshamn där Södertälje förlorade med 3-2. Matchen innan det spelades mot Linköping HC och gick till förlängning, där Christoffer Ehn satte slutresultatet 2-1. Linköpingsmatchen är Johansson mest nöjd med.

– Jag vill se att spelet börjar sitta nu och att vi beter oss. Vårt beteende måste vara bättre. Beteendet var förstklassigt mot Linköping och nollklassigt mot Oskarshamn, i två perioder, med dumma utvisningar. Men jag är inte orolig för det, utan jag vet att det är en helt annan grej när pucken släpps den 18:e. Det går inte att jämföra.