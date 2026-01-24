Hämnades mot Liv – stängs av: ”Hånar”

Herman Liv räddade den sista straffen och firade framför Vimmerby-spelarna. Nu står det klart att Elias Lindgren stängs av för sin reaktion.

”Det får antas vara i syfte att hämnas den osportsliga uppträdande som Liv precis uppvisat”, skriver disciplinnämnden.

Elias Lindgren gav sig på Herman Liv efter slutsignal. Foto: Bildbyrån och TV4 (skärmdump).

Känslorna tog över när Almtuna 3–2-vann mot Vimmerby under fredagskvällen. Herman Liv klev fram som hjälte tillsammans med Liam Danielsson i straffläggningen, och därefter utbröt ett slagsmål. JVM-målvakten hade firat framför motståndarna och plötsligt flög Elias Lindgren ut ur båset för att markera.

Både Liv och Lindgren tilldelades ”Game Misconduct” och morgonen efter trillade en anmälan in.

Nu har disciplinnämnden slagit fast att Lindgren straffas ytterligare. Detta med en avstängning som gäller över de kommande två matcherna.

– Herman Liv hånar vårat bås efter straffvinsten och jag åker efter slutsignal och markerar mot honom, vilket var väldigt onödigt och dumt av mig att det skapade slagsmål. Kom in mot honom med för hög fart och därav ser knuffen hård ut. Inte alls min mening att skada eller starta bråk ville bara markera, skriver han i sitt försvar i beslutet.

Förklarar beslutet: ”Lindgren åker raka vägen”

I beslutet skriver nämnden att Lindgren bedömas vara anstiftare till slagsmålet.

”Efter att det osportsliga uppträdandet skett kliver Elias Lindgren ut på isen och åker direkt fram till Herman Liv och knuffar kraftfullt denne med armarna i bröstkorgen och upp mot huvudet. Detta får till följd att spelare från båda lagen kommer till undsättning till sina respektive spelare och det utbryter två separata slagsmål med totalt fyra matchstraff. För att avgöra detta ska hänsyn bland annat tas till den distans spelaren åker, spelarens kroppsspråk eller om spelaren hämnas en incident. Lindgren åker raka vägen från sitt spelarbås och direkt fram till Liv och knuffar kraftfullt denne. Det får antas vara i syfte att hämnas den osportsliga uppträdande som Liv precis uppvisat.”

