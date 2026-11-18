Melker Morin lånas in av Almtuna till veckans matcher.

Foto: Niclas Jönsson / Bildbyrån.

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Den tidigare Rögle-talangen Melker Morin valde inför den här säsongen att skriva på för Tranås AIF. I Hockeyettan har det blivit 13 matcher med en assist som resultat.

Förra veckan fick backen chansen med Almtuna IS i Hockeyallsvenskan och gjorde då sin elitdebut i Sverige. Det blev då en 4–3-seger mot Södertälje SK efter straffar. 20-åringen fick spela närmare 19 minuter i matchen och imponerade på Uppsala-klubben.

Nu står det också klart att han får fortsatt förtroende.

Melker Morin lånas in av Almtuna

Inför veckans matcher mot Östersunds IK och Kalmar HC väljer Almtuna återigen att plocka in honom. Därefter är sedan tanken att han ska återvända till Tranås, skriver Hockeyettan-klubben på sin hemsida.

Melker Morin spelade tre säsonger i Rögle BKs juniorverksamhet och har 13 juniorlandskamper på sitt cv. Förra säsongen spelade han förutom tio matcher i IF Sundsvall Hockey även i USHL för Youngstown Phantoms och Cedar Rapids RoughRiders.