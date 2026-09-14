Ger inte upp hoppet: "Kommer han göra det i Örebro?"

Jonas Almtorp kan lösa ytterligare förstärkning från SHL.

Foto: Bildbyrån (montage).

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Tidigare under måndagen bekräftade Brynäs IF och Almtuna IS att man kommit överens om en lånelösning för både Charlie Forslund och Leo Sundqvist (Forward). Två spelare som spetsar till forwardssidan rejält inför fredagens premiär i Hockeyallsvenskan.

... men är verkligen Uppsala-klubben klara där?

Även Lucas Stockselius, som lämnat Almtuna för Örebro Hockey, har nämnts som ett alternativ – och nu bekräftar också sportchef Jonas Almtorp att det är åtminstone en till spelare som han hoppas få in på forwardssidan.

– Ja, det är det. Vi har kontakt med olika lag. Det är några spelare som är aktuella, så det kan absolut hända när som helst. Det kan vara nya spelare, det kan vara spelare som var hos oss förra året, men de måste passa in i profilen: Unga och utvecklingsbara som behöver komma in, ta ansvar och utvecklas. Där finns det ett antal exempel, säger Almtorp till hockeysveirge.se under ligans upptaktsträff.

Har du gett upp hoppet kring Stockselius, eller hur ser det ut?

– Vi får se. "Stockan" är en fantastisk spelare och var jättebra för oss förra året, en bra kille. Jag unnar honom verkligen att ta plats i SHL, men han måste spela. Han är en spelare som ska åka med pucken, vara delaktig, styra powerplay och sådana delar för att utveckla sitt spel. Då blir frågan: Kommer han att göra det i Örebro eller klämmer han in sig själv på tolv, 13 forwards? Det är det vi får se. Det är upp till Örebro, vad de tycker och tänker kring honom.

Så ser lösningen med Brynäs ut: "Jag tror inte det"

Det vi däremot kan slå fast är att Almtuna får in två spelare i Forslund och Sundqvist som verkligen kan göra avtryck. Den förstnämnde, Detroit-draftade, stod för nio poäng på sina 28 matcher i HA-klubben förra året, medan snittade runt ett mål per match i Brynäs U20 förra året.

– Först och främst jättekul och bra för vår trupp. Charlie var hos oss förra året och gjorde det jättebra, så han kommer att smälta in i laget på en gång. Leo Sundqvist är ung, energisk och åker mycket skridskor, bra målskytt och har fina kvalitéer. Vi är jättenöjda att de är hos oss, säger Jonas Almtorp och fortsätter om deras roller.

– De har ett bra, rivigt, tvåvägsspel båda två. De har känt på SHL-spel och gjort det väldigt bra, så vår förhoppning är att de kommer in och utvecklar det ännu mer och är sugna på att ta nästa kliv för att senare ta en fast tröja i SHL. Vi tror mycket på dem, och att de är på en bra plats. En jättebra lösning för både spelarna och oss.

Båda ser också ut att kunna bli kvar över hela säsongen – även om de kan gå fram och tillbaka.

– De kan gå fram och tillbaka, allt beror på... skador, resultat, spelare till JVM och hur deras trupp ser ut. Vår förhoppning är att de spelar hos oss hela säsongen, för spelarnas skull också. De ska ha istid, de ska utvecklas. Men skulle det krisa i Brynäs då kan de åka tillbaka. Det tycker jag ändå är okej. Krävs det fyra skador, två borta på JVM och att det går jättedåligt, då får det vara så, men jag tror inte att det kommer att hända, förklarar Almtorp.