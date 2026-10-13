Krislösningen: Skriver korttidskontrakt

Alexander Younan, här i polska Cracovia Krakows färger.

Foto: Piotr Front/Arena Akcji/Alamy

IK Oskarshamn stärker upp backsidan ytterligare.

Efter att tidigare under tisdagen hämtat in SHL-backen Anton Malmström på lån från Björklöven har nu klubben säkrat upp Alexander Younan på ett korttidskontrakt för att fylla upp på backsidan.

– Vi är glada att Alexander kommer till oss och täcker upp när vi har så många ordinarie backar borta. Younan har stor erfarenhet från HockeyAllsvenskan och gjorde faktiskt sin seniordebut i Oskarshamn 2014. Han har gjort över 200 matcher i HockeyAllsvenskan och kan den här ligan väldigt bra, säger sportchefen Arsi Piispanen till klubbens hemsida.

Spelade i tjeckiska andraligan ifjol

Vidare meddelar klubben att korttidskontraktet gäller på match-för-match-basis.

Den 29-årige backen har varit klubblös under säsongsinledningen och spenderade fjolårssäsongen i den tjeckiska andraligan, där han representerade både HC Poruba 2011 samt HC Frýdek-Místek.

Förutom Oskarshamn har Younan även spelat allsvensk hockey i Vita Hästen, Västerås och Västervik.

Barometern-OT har tidigare rapporterat att backarna Ludvig Georgsson, Ville Jonsson, Ludvig Markman, Pontus Näsén och Ludvig Östman saknas för IK Oskarshamn i morgondagens match mot Nybro.