Vid nedflyttningen rann tårarna nerför kinderna. Nu står det klart att 25-årige Alexander Lundqvist valt att stanna i Leksand genom en förlängning.

– I fjol var ett misslyckande, tungt att säga, och ännu tyngre att acceptera. Men vi ger inte upp, säger han själv.

Alexander Lundqvist väljer att stanna i Leksand efter nedflyttningen.

Genom de egna leden har Alexander Lundqvist vuxit ut till en defensiv back av SHL-klass. Ändå väljer han att stanna i Leksand när de nu ska börja om i Hockeyallsvenskan.

Med ett meddelande till supportrarna, under lördagen, berättar 25-åringen fast att han förlängt sitt kontrakt.

– I tio år har jag haft äran att sätta på mig Leksandströjan. Att få spela framför er i Tegera är inget jag tagit för givet. Det stödet vi har runt om i landet, hemma som borta, det betyder allt. I fjol var ett misslyckande, tungt att säga, och ännu tyngre att acceptera. Men vi ger inte upp. Vi har ett mål. Vi ska tillbaka – och jag stannar. Nu kör vi, säger han i videon.

SHL-klubbar intresserade: ”Oerhört värdefull”

Skogsbo SK-, Alvesta- och Leksandsfostrade backen stannar trots tidigare rapporterat intresse från SHL-klubbar. Något Expressen skrev om i höstas. Under föregående säsong bidrog han med tio poäng framåt, utöver sitt uppoffrande spel framför det egna målet.

– Vi är mycket glada över att ”Lunkan” fortsätter i Leksands IF och är med oss på den spännande resa vi har framför oss. Alexander är en stabil tvåvägsback med sina främsta styrkor i det defensiva spelet. Hans uppoffrande sätt att spela och förmåga att alltid sätta laget först gör honom oerhört värdefull för vår grupp. Utöver det är han en stark karaktär och ledare som bidrar med energi, trygghet och professionalism vilket är viktiga egenskaper som betyder mycket både på isen och i omklädningsrummet. ”Lunkan” kommer att vara en viktig pusselbit för oss den kommande säsongen, säger sportchefen Jesper Ollas på lagets sajt.

Avtalet är skrivet över kommande säsong, men det finns en option för ytterligare ett år.

