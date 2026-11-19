Alexander Command gjorde en assist i sin första match med BIK Karlskoga.

Superdeal på Hockeysverige Plus: Läs alla våra texter - resten av 2026 - för bara en krona.

Det har varit snålt med speltid för JVM-aktuella forwarden i Örebro Hockey under inledningen på säsongen. I början av veckan gick man ut med att man valt att låna ut 18-åringen till HockeyAllsvenskan och BIK Karlskoga med omedelbar verkan för att kunna erbjuda mer speltid på seniornivå.

Igår var första matchen med sitt nya lag, hemma i Nobelhallen mot IK Oskarshamn.

– Jag tycker att han kom in och visade direkt vilken kvalitet och klass han har. Han drev upp tempot på ett bra sätt och hade några riktigt starka framspelningar. Bland annat inför mitt mål där, säger nu Henrik Björklund till VF.

"Hyllas av kedjekamraten"

Karlskoga, som har haft en tuff start på säsongen, välkomnade sin inlånade spelare med att placera honom i förstakedjan tillsammans med HockeyAllsvenskans bästa målskytt genom tiderna Henrik Björklund och nyförvärvet Oscar Lawner.

– Han har både energi och framförallt pondus i sitt spel. Vi får försöka bygga vidare i vår kedja på detta och vara ännu vassare här framöver, säger Björklund.

Matchen slutade 2-1 till Oskarshamn, men Karlskogas mål gjorde av duon Björklund och Command i powerplay. Command stod som högerskytt och passade över till Björklund på vänstersidan. Pucken sköts sedan in av veteranen mellan benen på Emil Vuorio.

"Bygga vidare på detta"

Förra säsongen var Karlskoga ett steg från att kvalificera sig till SHL. Efter nästan halva säsongen spelad ligger man just nu på tiondeplats i ligan och fansen har tidigare krävt att en förändring sker genom banderoller . Bland annat har Björklund, som vanligtvis är med i målprotokollet, inte gjort ett mål i fem mot fem den här säsongen. Det återstår att se om första målet i den spelformen kommer med Command som center.

– Det är ju en grej som jag måste bli bättre från min sida. Jag har ju tidigare spelat med Sjökvist och Lawner här och tycker att vi har byggt upp något bra här tidigare. Nu kom Command in här istället för Sjökvist som har gjort det jättebra. Men vi får bygga vidare på detta och peta in några puckar, säger Björklund.