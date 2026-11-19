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J20, NAHL, Hockeyettan och Hockeyallsvenskan.

Med den fortsatta trenden att producera över en poäng per match, oavsett nivå, talar mycket för att Calle Karlsson spelar på betydligt större scener redan nästa säsong. Inte minst efter den senaste tidens SHL-rykten, och tisslande och tasslande från NHL-scouter som följer 22-åringens alla skär.

Men allt det där har också hänt inom tre års tid, och frågar du Oskarshamns succéman finns fortfarande det där pirret kvar när han kliver ut i sin hemmaarena – nu som nyckelspelare i A-laget.

– Det har varit otroligt. Det har alltid varit en dröm, som många säger när de spelar för sin moderklubb. Det är alltid stort att få bära det märket på bröstet, börjar Calle Karlsson berätta när hockeysverige.se når honom en novemberkväll.

– Det är skitkul bara att det har gått bra. Jag försöker att inte tänka för mycket på det utan bara spela. Sen är det alltid speciellt när man kommer ut i sin hemmaarena och spelar inför alla fans när man själv har stått där och kollat. Det är speciellt, fortsätter han.

Den 22-årige forwarden har faktiskt bara börjat sin resa, vilket de 22 matcherna i Hockeyallsvenskan visar. Men samtidigt är han redan en IKO-stjärna som blir stannad på stan.

– Inte överdrivet mycket, men ibland får man ett "hej och bra spelat". Det värmer alltid. Det är ju inte världens största stad, så det är kul när det är en sån gemenskap och att folk bryr sig. Det är jätteroligt, berättar han.

Calle Karlsson jublar med Oskarshamnsfansen.

Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån.

Du känner ingen extra press av det, att spela för moderklubben?

– Nej, jag tänker inte så mycket på det. Det är klart att det finns lite press, men man har förträngt det om man säger så. Jag får mycket stöttning och det är det viktigaste. Det tackar man för som spelare.

Bor inte hemma: "Redan fått stå för det i 20 år"

Succén har också varit total efter återkomsten.

Första målet kom direkt i första matchen, och därefter har ytterligare elva följt, ackompanjerat av lika många assist. Siffror som taktar Calle Karlsson mot ett nytt klubbrekord för flest poäng under en hockeyallsvensk säsong (precis som Joel Svensson).

Nyckeln? Valet att vända hem vid detta steg upp från Hockeyettan.

– Det tar alltid lite tid när man kommer till en ny stad. Det var skönt att komma hem och verkligen känna sig hemma, att man har familj och vänner i närheten. Jag behövde inte börja från noll utan på 95 procent. Det var ju bara laget man skulle lära känna, och det gick jättesnabbt, så ja, det har gjort mycket för ens egen utveckling. Det har hjälpt till väldigt mycket, berättar Karlsson.

22-åringen bor dock inte hemma hos föräldrarna, utan sköter mycket själv.

– Det är klart att de hjälper till ibland när man åker upp och käkar lite, men det är faktiskt mycket eget. Man vill inte ta för mycket av dem. De har redan fått stå för det i 20 år, skrattar forwarden.