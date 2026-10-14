Kritiken: "Se er i spegeln - vi kräver mer"

Supportrarna är inte nöjda med BIK Karlskogas senaste resultat.

Förra säsongen var de ett steg från att kvalificera sig till SHL. Nu har säsongen inte startat lika bra för BIK Karlskoga som ligger på tionde plats efter tio spelade matcher. Efter söndagens förlust mot MoDo Hockey har Karlskoga sex raka förluster och det har lett till att supportrarna har satt upp banderoller i och utanför klubbens arena.

På banderollerna har det stått: "Spela för skölden, staden och oss", "Se er i spegeln - vi kräver mer" och "Generationer har byggt upp BIK-andan - ni har ingen rätt att döda den!".

BIK:s svar efter banderollerna

Det är oklart vem som stått bakom banderollerna, men de plockades ner. BIK:s klubb och marknadschef Johan Schönning förklarar att alla har rätt att uttrycka sin frustration.

– Hela klubben vet ju om resultaten i de senaste matcherna och hur läget ser ut. Men jag tror att det viktigaste är att vi är positiva oavsett om man är supporter, jobbar inom klubben eller vilken roll man nu har. Att man bidrar på det sätt man kan för att trenden ska vändas, säger han.

Ordförande för BIK supporterförening Peter Johansson bekräftar att det inte var ett initiativ från dom.

Thorell: "Alla vill samma sak"

Kapten för Karlskoga sedan tre säsonger sedan är Gustaf Thorell. Han har varit med på resan och förklarar att de, precis som supportrarna, inte är nöjda med senaste tidens resultat.

– Det går absolut inte att gräva ner sig och vi har en jättebra stämning i gruppen, samtidigt som faktum är att vi måste höja oss.

Tillsammans ska de förändra den negativa trenden med supportrarna.

– Alla vill samma sak, vi i laget vill vara bättre och supportrarna vill att vi ska vara bättre. I gruppen ger vi allt för att det ska bli bättre och vi ska se till att det blir bättre – tillsammans med supportrarna.

Karlskogas nästa match är redan ikväll mot Östersunds IK hemma i Nobelhallen.