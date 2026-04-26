Publikfavoriterna lämnar ÖIK: ”Ambassadörer”

Varken Kalle Johansson eller Alexander Anderberg blir kvar i Östersund. Publikfavoriterna och nyckelspelarna tackar för sig.

Anderberg och Johansson lämnar Östersund. Foto: Bildbyrån (montage).

Snart två månader har gått sedan sista grundseriematchen i Hockeyallsvenskan. Nu, med endast sju spelare på kontrakt – just nu, meddelas ett par tunga avsked i Östersund.

Det handlar om två spelare som varit instrumentala under nära klubben lyckats spela kvar sig i andradivisionen under fyra raka säsonger. Kort sagt: Alexander Anderberg och Kalle Johansson lämnar som riktiga publikfavoriter och profiler när kontraktet nu gått ut.

”Det är inte bara två skickliga spelare som lämnar, utan också två uppskattade personer och ambassadörer för klubben. Vi säger inte hej då – vi säger på återseende”, skriver klubben på sin sajt under söndagen.

Anderberg kom till klubben under första säsongen uppe i ligan. Han fick sedan ett SHL-kontrakt i Oskarshamn, men återvände inom kort för att fortsatt vara en av de tyngsta backarna att möta i serien med sina 102 kg. Under förra säsongen producerade endast Daniel Öhrn och Linus Videll fler poäng.

33-årige Kalle Johansson har en ännu längre bakgrund i klubben då han slog sig fram som junior, innan flytten till Brynäs. Vändan i hockeyettan mellan 2013 och 2016 följdes sedan av en återkomst 2023. Under två av fyra säsonger har han varit kapten, och under de övriga assisterande kapten.

