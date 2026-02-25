Alex Swetlikoff fick matchstraff efter att ha åkt på Nybro-målvakten Tex Williamsson.

Efteråt var det irriterat i MoDo över domslutet.

– Han blir inknuffad och samtidigt tycker jag att målvakten är utanför (målgården), säger Linus Andersson till TV4.

MoDo var irriterade efter matchstraffet på Alex Swetlikoff. Foto: TV4/Skärmdump

Det blev upphetsad stämning i Hägglunds Arena redan under den första perioden mellan MoDo Hockey och Nybro Vikings.

Efter drygt halva perioden åkte Alex Swetlikoff in framför målet och gick samtidigt i en närkamp med Nybro-backen Julius Bergman. När Swetlikoff glider in mot målet åker han in i Nybros målvakt Tex Williamsson och träffar burväktaren i huvudet som sänks ner till isen. Domarna tog en femma på armen och gick sedan in för att videogranska situationen.

– Swetlikoff åker på Tex Williamsson och smällen tar mot hjälmen. Det ser ut som att Swetlikoff har en åkduell där med Bergman i Nybro. Det ser nästan ut som att Bergman är på Swetlikoff och det är oklart vad han har för möjligheter att undvika det där, säger TV4:s kommentator Richard Hermansson i sändningen.

Efter en längre granskning kom domarnas beslut.

– Röd spelare nummer 90 träffar huvudet på målvakten i Nybro, därav 5+ game, ropar domaren ut i arenan.

MoDo irriterade efter matchstraffet på Alex Swetlikoff

Det var därmed färdigspelad för Alex Swetlikoff som fick matchstraff för ”illegal checking to the head”. MoDo visade tydligt sitt missnöje mot domslutet. Tränaren Fredrik Andersson stod och skrattade samt skadade på huvudet i båset. Samtidigt hade lagkaptenen David Rundblad en lång diskussion med en av domarna där han sökte en förklaring till beslutet.

Under det långa powerplay-spelet kunde Nybro även ta ledningen genom Karl Sterner. Sedan kvitterade hemmalaget efter ett mål av Linus Andersson. I pausen gav Andersson sedan sin syn på matchstraffet på Swetlikoff.

– Jag tycker att han blir inknuffad och har jäkligt svårt att hålla sig därifrån. Samtidigt tycker jag att målvakten är utanför (målgården). Vi får inte se några bilder ovanifrån så det är svårt att säga. Vi får väl lita på att de fattade rätt beslut, säger Linus Andersson till TV4.

Tex Williamsson fortsatte spela efter smällen men till den andra perioden bytte Nybro målvakt. Williamsson tvingades av och i stället kom Hugo Hävelid in mellan stolparna.

