Tar matchstraff – på periodvisslan

MoDo stod för en bra första period mot AIK. Men precis när visslan ljöd crosscheckade Alex Swetlikoff Jesper Emanuelsson mot ansiktet.

Alex Swetlikoff och Jesper Emanuelsson hamnade i luven på varandra.

Foto: Jonathan Näckstrand / Bildbyrån och TV4 (skärmdump).

I ett nästintill fullsatt Hovet hettade det till i den första perioden mellan AIK och MoDo. Gästerna stod för en stark period och hade flera möjligheter att göra 1-0 de första 20 minuterna. Det blev däremot mållöst men när periodvisslan ljöd hettade det till rejält.

Alex Swetlikoff och Jesper Emanuelsson delade ut ett par smällar mot varandra.

Det slutade sedan med att MoDo-forwarden stod för en misstänkt crosschecking mot Emanuelssons ansikte.

— Det är en klubba som kommer upp. Den kanske tar på armarna och sen kommer upp, sa TV4:s expert Johan Tornberg i sändningen.

Matchstraff för crosschecking

Domarna valde att ta en femma och granska situationen. Där fastställdes matchstraffet för forwarden, som inledde som 13:e forward.

— Det är uppretad stämning som föranleder det här så klart. I sekunderna före är det en situation längre ner. Swetlikoff tappar lite tålamodet och delar ut den där, säger Fredrik Söderström i studiosändningen.

För AIK väntar nu ett fem minuter långt powerplay för att inleda den andra perioden. Skotten i den första perioden var 6-2 till gästerna MoDo.