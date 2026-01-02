AIK svårslaget på bortaplan – nu åtta raka segrar borta

AIK segrade – 2–1 mot Vimmerby

Gustav Sjöqvist avgjorde för AIK

Andra raka segern för AIK

AIK har en riktigt fin segerrad på bortaplan. Vinsten mot Vimmerby på fredagen med 2–1 (0–1, 2–0, 0–0) innebär att laget har åtta matcher i rad med seger borta i hockeyallsvenskan.

Bik Karlskoga nästa för AIK

Vimmerby tog ledningen efter 13 minuter genom Filip Fornåå Svensson.

Efter 36 sekunder i andra perioden kvitterade AIK till 1–1 genom Oskar Magnusson med assist av John Dahlström och Oscar Nord.

AIK gjorde också 1–2 efter 5.40 i andra perioden när Gustav Sjöqvist slog till framspelad av Jack York och Christopher Bengtsson. Sjöqvist fullbordade därmed lagets vändning.

Tredje perioden blev mållös och AIK höll i sin 2–1-ledning och vann.

Vimmerby stannar därmed på tolfte plats och AIK på femte plats i tabellen.

Vimmerby möter Kalmar i nästa match hemma måndag 5 januari 20.00. AIK möter samma dag Bik Karlskoga hemma.

Vimmerby–AIK 1–2 (1–0, 0–2, 0–0)

Hockeyallsvenskan, VBO Arena

Första perioden: 1–0 (13.19) Filip Fornåå Svensson.

Andra perioden: 1–1 (20.36) Oskar Magnusson (John Dahlström, Oscar Nord), 1–2 (25.40) Gustav Sjöqvist (Jack York, Christopher Bengtsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vimmerby: 1-0-4

AIK: 3-1-1

Nästa match:

Vimmerby: Kalmar HC, hemma, 5 januari 20.00

AIK: BIK Karlskoga, hemma, 5 januari 20.00