AIK svårslaget på bortaplan – nu åtta raka segrar borta
- AIK segrade – 2–1 mot Vimmerby
- Gustav Sjöqvist avgjorde för AIK
- Andra raka segern för AIK
AIK har en riktigt fin segerrad på bortaplan. Vinsten mot Vimmerby på fredagen med 2–1 (0–1, 2–0, 0–0) innebär att laget har åtta matcher i rad med seger borta i hockeyallsvenskan.
Bik Karlskoga nästa för AIK
Vimmerby tog ledningen efter 13 minuter genom Filip Fornåå Svensson.
Efter 36 sekunder i andra perioden kvitterade AIK till 1–1 genom Oskar Magnusson med assist av John Dahlström och Oscar Nord.
AIK gjorde också 1–2 efter 5.40 i andra perioden när Gustav Sjöqvist slog till framspelad av Jack York och Christopher Bengtsson. Sjöqvist fullbordade därmed lagets vändning.
Tredje perioden blev mållös och AIK höll i sin 2–1-ledning och vann.
Vimmerby stannar därmed på tolfte plats och AIK på femte plats i tabellen.
Vimmerby möter Kalmar i nästa match hemma måndag 5 januari 20.00. AIK möter samma dag Bik Karlskoga hemma.
Vimmerby–AIK 1–2 (1–0, 0–2, 0–0)
Hockeyallsvenskan, VBO Arena
Första perioden: 1–0 (13.19) Filip Fornåå Svensson.
Andra perioden: 1–1 (20.36) Oskar Magnusson (John Dahlström, Oscar Nord), 1–2 (25.40) Gustav Sjöqvist (Jack York, Christopher Bengtsson).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Vimmerby: 1-0-4
AIK: 3-1-1
Nästa match:
Vimmerby: Kalmar HC, hemma, 5 januari 20.00
AIK: BIK Karlskoga, hemma, 5 januari 20.00
Den här artikeln handlar om: