I mitten av november uttalade sig Djurgårdens Niklas Wikegård i Aftonbladet om möjligheten att köpa Hovet från Stockholms stad. Nu slår AIK:s ledning tillbaka via sin hemsida – och riktar kritik mot Wikegårds förslag.

– Här har vår inställning varit tydlig, skriver klubbledningen på AIK:s hemsida.

Djurgårdens sportsligt ansvarige Niklas Wikegård, samt AIK:s VD Stefan Gustavson. Foto: Bildbyrån (montage).

Det har skrivits och pratats en hel del om vad som ska hända med anrika Johanneshov under hösten. Från att det tidigare sagts att arenan ska rivas för att ge plats för en bättre lösning för de lokala hockeylagen, stod det, i oktober, plötsligt klart att Hovet får stå kvar.

När kommunens planer på en ny, eller i alla fall upprustad, arena gick i stöpet uttalde sig DIF-basen Niklas Wikegård om möjligheten att köpa arenan. Detta samtidigt som han visade upp hur nedgångna faciliteterna är i den klassiska arenan.

– Ja. Sälj det till oss. Tänk om vi kunde bevara kulturen här men ändå göra det till en renodlad hockeyarena? 10 000 åskådare med en ny läktare på kortsidan, tre hallar ute där Söderstadion en gång stod, kanske med konstgräsplan på taket. Bygga ihop allt, omklädningsrum emellan, ytor att träffas på, där man kan hänga, äta en bit mat, träffas, umgås. Det här skulle kunna bli ett hockey-Mekka inte bara för oss eller Stockholm, utan för hela hockey-Sverige, sade han till Aftonbladet.

AIK:s svar: ”Både är arrogant och naivt”

Nu har rivalerna AIK, som också huserar på Hovet, svarat på Wikegårds utspel.

– Mötena har varit konstruktiva, och Stockholmspolitiken är enade i frågan om att Hovets framtid behöver klargöras, liksom hur affärsmodellen och driften skall struktureras. Vi anser att både politikers och DIFs uttalande om att DIF skulle köpa Hovet både är arrogant och naivt. Här har vår inställning varit tydlig, med att vi tror att vi är starkare tillsammans men den kanske måste omvärderas, skriver klubbledningen bland annat på klubbens hemsida.

Vad som ska hända med den anrika arenan återstår att se.