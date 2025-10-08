Uppgifter: Hovet ska inte (!) rivas

Den tidigare planen har varit att Hovet skulle rivas 2028/29.

Nu uppger Aftonbladet att beslutet från 2016 skrotas.

– Nu börjar titta på möjligheten att antingen bevara Hovet, eller få till en liknande anläggning för hockey på platsen, säger Maria-Elsa Salvo, ordförande för idrottsnämnden i Stockholm.

Hovet. Foto: Bildbyrån (montage).

AIK och Djurgården ser ut att få behålla sin hemmaborg även efter 2028/29.



Johanneshovs isstadion, eller Hovet, har varit en ständig diskussion kring stockholmshockeyn under de senaste åren. Arenan från 1953 börjar bli till åren och 2016 beslöt politikerna därmed att man skulle riva allt. Detta trots att de få isytorna i huvudstaden samtidigt ställer till det i flera led i distriktet.



Nu kommer en vändning.



Uppgifterna som publiceras av Aftonbladet under onsdagen handlar nämligen om att Hovet inte (!) ska rivas. Något som även Maria-Elsa Salvo, ordförande för idrottsnämnden i Stockholm, bekräftar för tidningen.



– Hovet är en historisk plats för hockeyn i Stockholm. Den har levt sina år och känns lite omodern, men jag tycker att det är en fantastisk arena att uppleva hockey i. Stämningsfull, bra tryck, fantastisk akustik. Jag älskar att gå på hockey på Hovet, säger Maria-Elsa.

Kan stå kvar efter 2030

11.00 under onsdagen lägger politikerna fram en budget och i november kommer troligen kommunfullmäktige att fatta ett beslut. Detta skriver Aftonbladet.



Maria-Elsa Salvo tillägger även att man nu börjar titta på möjligheter för att antingen bevara eller ersätta Hovet. Oavsett menar hon att den klassiska arenan troligen står kvar till någon gång under 30-talet.



– Evenemangen och elitidrotten har stor betydelse för Stockholm och Globenområdet ska fortsätta att vara ett idrottsnav, säger hon till Aftonbladet.