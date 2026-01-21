Nästa mardröm för AIK: ”Siffrorna talar för sig själv”

Noll poäng och endast ett mål framåt på de senaste fyra matcherna.

AIK har det minst sagt tungt just efter 0-2 hemma mot Vimmerby.

– För närvarande talar siffrorna för sig självt, säger tränaren Fredrik Hallberg till TV4.

Fredrik Hallbergs AIK har stora problem med målskyttet. Foto: Bildbyrån (Montage)

0-6 mot BIK Karlskoga. 0-2 mot MoDo. 1-4 mot Kalmar.

Nu kom nästa tunga resultat för AIK Hockey. Under onsdagskvällen åker ”Gnaget” nämligen på en 0-2-förlust mot Vimmerby hemma på Hovet.

Det stod 0-0 nästan hela matchen innan Johan Mörnsjö bröt dödläget med bara drygt fem minuter kvar att spela av tredje perioden. Sedan kunde Anton Carlsson säkra tre poäng för Vimmerby med ett 0-2-mål i tom kasse.

AIK har nu fyra raka förluster och har endast gjort ett (!!) mål framåt under förlustsviten. Efteråt var Fredrik Hallberg besviken och enligt honom finns det ingen enkel lösning på besvären.

– För närvarande talar siffrorna för sig självt. Det är för trubbigt. Det finns ingen ”quick fix” utan vi får jobba på det. Jag tycker att vi inte tar de lägena som vi har utan vi tänker för mycket och vill slå en extra passning till. Det är hundra procent självförtroende och det är inget som man kan gå och köpa utan det får man jobba sig till. Just nu sitter det mest i skallarna, säger AIK-tränaren till TV4.

Robin Christoffersson nollar AIK – igen

För Vimmerby var det däremot välbehövliga poäng i bottenstriden. Lagets målvakt Robin Christoffersson räddade alla 19 skott som AIK sköt under matchen. Han har nu hållit nollan i två raka matcher på Hovet. Förra säsongen räddade han nämligen 46 av 46 skott när Vimmerby tog en skrällartad 1-0-seger mot AIK.

– Jag trivs bra här verkar det som. Det är skönt och viktigt med vinst, säger Christoffersson till TV4 och fortsätter:

– Vi gör det jättebra, både i fem-mot-fem och i boxplay. Vi håller de bra på utsidan och gör en bra match rakt igenom. 60 minuter bra hockey, då ska man vinna matcherna också.

Efter vinsten går Vimmerby återigen upp ovanför kvalstrecket i HockeyAllsvenskan. De har nu 40 poäng och ligger strax före Västerås på 39 poäng och Troja-Ljungby som har 38 poäng.

AIK – Vimmerby 0–2 (0-0,0-0,0-2)

AIK: –

Vimmerby: Johan Mörnsjö, Anton Carlsson.

Source: HOCKEYALLSVENSKAN League Page @ Elite Prospects