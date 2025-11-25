Under fjolårssäsongen spelade Martin Johnsen med Mora i Hockeyallsvenskan och gjorde det riktigt bra. Nu blir det en till sejour i ligan för HV-forwarden – den här gången i AIK.

– Vi har letat efter en center med tanke på vårt skadeläge, säger sportchef Lasse Johansson till klubbens hemsida.

Martin Johnsen i HV71. Foto: Magnus Andersson/Bildbyrån.

AIK har skador på forwardssidan och väljer att åtgärda detta genom ett lån av 21-årige Martin Johnsen. Norrmannen hör till vardags hemma i HV71 i SHL, men lånas nu ut till den Hockeyallsvenska klubben under resten av säsongen. Johnsen gjorde 47 poäng (17+30) på 49 matcher för Mora under fjolårssäsongen innan han då lånades ut till Skellefteå. Den här säsongen har han gjort fem poäng (1+5) för HV71 på 22 matcher.

– Vi har letat efter en center med tanke på vårt skadeläge, vi är glada över den här lösningen med HV71 då Martin är en spelskicklig och smart center som kommer att förstärka oss, säger AIK:s sportchef Lasse Johansson.

Under fjolårssäsongen gjorde 21-åringen också elva matcher för det norska landslaget, då noterades han för fyra poäng (0+4). Johnsen har även gjort en säsong i den norska högstaligan, där han producerade 40 poäng (13+27) på 35 matcher för Storhamar.

Centern ansluter omgående och gör sin första träning med laget under morgondagen.

Source: Martin Johnsen @ Elite Prospects