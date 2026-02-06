Slår fast: ”Då kommer vi vinna många matcher”

Efter 2–7-mötet med Kalmar förra veckan fick Fredrik Hallberg sparken i AIK. Under fredagen stannade siffrorna på 1–2 för nye tränaren Johan Andersson.

– Fortsätter vi spela med den här farten och frenesin så kommer vi vinna många matcher, det är jag säker på, slår Andersson fast i TV4.

Borna Kopac nätat när AIK föll med 1–2 mot Kalmar. Foto: Bildbyrån och TV4 (skärmdump).

En vändning till en 3–2-seger mot Nybro blev Johan Anderssons första match som ny tränare i AIK. Idag, fredag, var det dags för eldprov när serieledande Kalmar kom på besök, endast fem dagar efter 7–2-segern som blev sista droppen för ”Gnaget” gällande Fredrik Hallberg.

Även denna gång blev det en förlust, men siffrorna stannade på 1–2 och AIK var en ramträff ifrån ytterligare ett mål.

– Trendbrott ska vi inte säga. Vi har gjort två fullt godkända insatser. Sen förlorar vi idag, men fortsätter vi spela med den här farten och frenesin så kommer vi vinna många matcher, det är jag säker på, slår Andersson fast i TV4 efter slutsignal.

”Det är mycket positivt att ta med”

Tränaren, upplyft från U20-laget, fortsatte om varför AIK inte gjorde mer än ett mål.

– Bra fråga. Det får vi analysera, varför vi bara gör ett. Vi har definitivt läge för att göra fler. Sen är Kalmar väldigt bra på att försvara sin målbur, och är tajta där. Vi har ett ribbskott som är några millimeter ifrån så vi jobbar vidare. Det är mycket positivt att ta med härifrån, säger han.

Hemmalagets enda mål gjordes av 20-årige Borna Kopac i powerplay, med fem minuter kvar.

