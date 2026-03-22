Kross på Hovet – sköt upp MoDos firande

AIK vann med 6–2 mot Modo Hockey

AIK:s Oliver Johansson tvåmålsskytt

Ludwig Blomstrand avgjorde för AIK

AIK tog sista chansen och vann på hemmaplan på Hovet mot Modo Hockey med 6–2 (2–0, 1–2, 3–0) i kvartsfinalen i Hockeyallsvenskan. Därmed leder Modo Hockey nu med 3-1 i matcher.

AIK hade nio raka förluster mot Modo Hockey inför söndagens match.

Oskar Magnusson gjorde 1–0 till AIK efter elva minuter framspelad av William Pethrus och Oliver Johansson. Laget gjorde 2–0 när Nikodemus Wernquist slog till efter förarbete av Borna Kopac och Daniel Muzito Bagenda efter 17.58.

Modo Hockey reducerade och kvitterade till 2–2 genom Kyle Topping och Tyler Kelleher i andra perioden.

AIK gjorde 3–2 genom Ludwig Blomstrand efter 19.59.

Även i tredje perioden var AIK starkast och gick från 3–2 till 6–2 genom två mål av Oliver Johansson och ett mål av Christoffer Björk och avgjorde matchen.

AIK:s Oskar Magnusson stod för ett mål och tre assists och Oliver Johansson gjorde två mål och ett målgivande pass.

Nästa match spelas på tisdag 19.00.

AIK–Modo Hockey 6–2 (2–0, 1–2, 3–0)

Kvartsfinalen i Hockeyallsvenskan, Hovet

Första perioden: 1–0 (11.58) Oskar Magnusson (William Pethrus, Oliver Johansson), 2–0 (17.58) Nikodemus Wernquist (Borna Kopac, Daniel Muzito Bagenda).

Andra perioden: 2–1 (28.11) Kyle Topping (David Rundblad, Jesper Olofsson), 2–2 (33.25) Tyler Kelleher, 3–2 (39.59) Ludwig Blomstrand (Scott Pooley, Christoffer Björk).

Tredje perioden: 4–2 (40.23) Christoffer Björk (Oskar Magnusson, Alfred Barklund), 5–2 (46.08) Oliver Johansson (Oskar Magnusson, Simon Åkerström), 6–2 (59.12) Oliver Johansson (Oskar Magnusson, Simon Åkerström).

Ställning i serien: AIK–Modo Hockey 1–3

Nästa match:

24 mars, 19.00, Modo Hockey–AIK