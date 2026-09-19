Bäckström om skadan: 'Det ångrar jag'

Nicklas Bäckström. Foto: Bildbyrån.

Idag premiärspelar Brynäs IF mot mästarna Skellefteå AIK på bortaplan. Då saknas Nicklas Bäckström i laget. Bäckström genomgår just nu en omfattande rehabilitering och det är oklart när - eller om - han kommer kunna spela igen.

"Bäckis" har genomgått två höftoperationer, men det är inte höften i sig som är problemet idag. Det är istället de följdeffekterna som operationerna fått på kroppen i övrigt. Vid den senaste operationen kläddes höften in i metall.

– Om jag ångrar något är det att jag inte gjorde den operationen tidigare, säger han till Dagens Industri.

– Man undrar lite hur det hade varit om det här hade funnits när jag började.

Brynäs har ingått avtal - med Spotifygrundarnas klinik

Bäckström genomför sin rehabilitering på Sand Clinic, en klinik som är finansierad av Spotifys grundare Daniel Ek och Martin Lorentzon. Brynäs är den första stora föreningen i Sverige som har skrivit ett omfattande avtal med kliniken.

– Det är klart att det är mycket pengar, men i slutänden hoppas vi ju att vi ska spara pengar på det här. En skadad spelare är det dyraste du kan ha, säger klubbens kommersiella chef Jakob Westerlund.

Nicklas Bäckström gjorde 30 poäng på 45 matcher under sin comebacksäsong i SHL.