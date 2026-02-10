AIK blev överkörda av MoDo hemma på Hovet.

Då vädrade AIK-spelarna sin frustration över förlusten.

– Vi ser ut som ett juniorlag, säger Daniel Muzito Bagenda till TV4.

Nye tränaren Johan Andersson fick se ett AIK på två olika ansikten i matchen mot MoDo. Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån

AIK sparkade förra veckan tränaren Fredrik Hallberg och därefter har det blivit en vinst (mot Nybro) och en förlust (mot Kalmar) för ”Gnaget” under nye tränaren Johan Anderssons ledning. Under tisdagskvällen väntade en ny tuff utmaning när MoDo var på besök på Hovet. Då blev AIK överkörda under de första 40 minuterna av matchen.

Det blev verkligen ingen rolig start för AIK där MoDo tidigt stack ifrån. Efter mindre än fyra minuters spel tog MoDo ledningen när Sebastian Ohlsson petade in 0-1 i huvudstaden. Bara ett par minuter senare rasslade det återigen till i nätet när Linus Andersson utökade bortalagets ledning. Mot slutet av perioden blev det sedan ännu värre för AIK och 0-3 var ett faktum sedan MoDo-kaptenen David Rundblad blivit målskytt.

Då fattade tränaren Johan Andersson beslut att byta målvakt. Jonas Gunnarsson fick lämna och ge plats åt Victor Brattström. 0-3 stod sig däremot perioden ut.

– Det är 3-0 och det är inte alls bra. I egen zon tycker jag att vi är väldigt fundersamma och passiva. Det måste upp helt enkelt. Det är lite nya grejer i spelet som vi vill ändra på och det kanske har satt sig i huvudet att vi funderar på vissa saker i stället för att agera. Då hamnar man på efterkälken och det blir som det blir, sade Simon Åkerström till TV4 i första periodpausen.

Daniel Muzito Bagenda frustrerad: ”Måste steppa upp”

AIK kom ut som ett bättre lag i andra perioden men efter en uppmärksammad dubbelutvisning på Daniel Muzito Bagenda fick MoDo spela ett långt powerplay. Där kunde junioren Milton Gästrin styra in 0-4. När Carl Mattsson sedan även gjorde 0-5 var känslan hos många att matchen var död. Muzito Bagenda var även frustrerad i pausen.

– Jag vetefan alltså… Det är tufft att göra mål just nu, sedan släpper vi alldeles för billiga mål. Det är 20 minuter kvar och vi måste göra fem för att få likaläge, det är bara att börja jaga, säger Muzito Bagenda och fortsätter:

– Vi måste vara mycket tydligare i försvarszon. Vi springer bort oss, det är räknefel och… Vi ser ut som ett juniorlag emellanåt. Vi måste steppa upp där.

AIK-dominans i tredje: ”Spelar fantastiskt”

I tredje perioden kom AIK däremot ut som ett helt annat lag. Plötsligt var det hemmalaget som drev på och körde över MoDo. 1-5 kom redan efter 27 minuter. Bara några minuter senare gjorde AIK både 2-5 och 3-5 efter två mål inom loppet av 24 sekunder. På bara fem minuter hade AIK gjort tre mål för att skaka liv i matchen. Trots att AIK pressade på fick de däremot inte in några fler mål. Skotten blev 19-1 (!) till AIK i tredje perioden men slutresultatet blev ändå 3-5 där MoDo tog hem alla tre poängen.

– Det var väl minst sagt en match som hade två ansikten. Det är tufft… Jag tycker inte att det är en 5-0-match när det står 5-0. Sedan gör vi en fantastisk period här i sista perioden. Som sagt, jag tycker inte att det är 5-0-match. Det finns detaljer som vi behöver jobba på men vi tar med oss sista perioden för den är väldigt, väldigt bra, säger AIK-tränaren Johan Andersson till TV4 efter förlusten.

AIK – MoDo 3–5 (0-3,0-2,3-0)

AIK: Alfred Barklund, Simon Åkerström, Daniel Muzito Bagenda.

MoDo: Sebastian Ohlsson, Linus Andersson, David Rundblad, Milton Gästrin, Carl Mattsson.

Source: HOCKEYALLSVENSKAN League Page @ Elite Prospects