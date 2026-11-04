Wikegård: Avgå, Anders Larsson!

Niklas Wikeård kräver Anders Larssons avgång.

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Igår kom det, till sist. Beskedet från svenska ishockeyförbundet att man inte tänker möta Ryssland i Hockey-VM.

Detta efter att flera länder, däribland Finland och Norge, tidigt meddelade samma ståndpunkt.

När CAS beslut kom att Ryssland tillåts delta i VM var Anders Larssons ståndpunkt att CAS beslut skulle respekteras och att det inte var aktuellt med någon bojkott från Sveriges håll.

Efter att nation efter nation sedan gjort tydligt att man inte kommer spela mot Ryssland kom till slut samma besked även från svenska förbundet. Enligt Anders Larsson var det inte viktigt för Sverige att vara först ut med ett sådant besked.

Wikegård sågar Anders Larsson

Den svenska hanteringen av Rysslands-beskedet har kritiserats från flera håll. Bland annat har Hockeysupporterunionen krävt Larssons avgång. Nu dundrar Niklas Wikegård att Anders Larssons förtroende är förbrukat.

– Svenska ishockeyförbundet, med Anders Larsson i spetsen, väntar som vanligt tills 25 andra har tyckt och tänkt. De blir nästan upptäckta i ett hörn innan han vågar säga det alla andra tycker hela tiden. Det är extremt fegt. Jag skäms lite för det här gänget faktiskt, för Sverige och svensk hockey.

Enligt Djurgårdens sportchef är det "skitfel" att den moraliska kompassen kickat sin så här sent. Enligt Wikegård finns det bara en sak att gör för Anders Larsson just nu: Avgå.

– Det ska ske nu. Det ska ske i morgon. Förtroendet är förbrukat. För mig har det varit förbrukat sedan länge, länge sedan, men nu har det gått så pass långt. Om folk inte bara somnar in och glömmer de här grejerna, utan tittar på vad som har skett och hur den moraliska kompassen såg ut från början, så känner man väl att det är svårt att bygga vidare på det.