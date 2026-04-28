Uppgifter: Draftettan nobbar VM

Det blir inget hockey-VM för Matthew Schaefer. Enligt The Hockey News nobbar 18-årige succébacken spel med Kanada.

Matthew Schaefer tackar nej till VM med Kanada. Foto: Bildbyrån och The Canadian Press/Alamy Live News (montage).

John Tavares, Mark Scheifele, Robert Thomas och Ryan O’Reilly.

När det, under gårdagen, kom uppgifter kring flera VM-förstärkningar för Kanada, var det ovanstående namn som nämndes. Men även Mat Barzal, Morgan Rielly och Matthew Schaefer sades då ha uttryckt intresse för att ansluta inför mästerskapet i Schweiz.

Nu har den sistnämnde, 18-årige succétalangen, Schaefer, tackat nej.

Uppgifterna kommer från The Hockey News efter att backen klivit in och dominerat under sin första säsong i NHL. Något som gav 59 poäng (23+36) över 82 matcher med New York Islanders – trots ett skadedrabbat 2024/25 med missade matcher i OHL och JVM. I och med den snabba resan till toppen har Schaefer inte representerat Kanadas herrlandslag.

Den unge NHL-backen valdes som nummer ett i förra sommarens draft.

Ishockey-VM i Schweiz spelas mellan 15 och 31 maj, och det har rapporterats om svenska NHL-förstärkningar i form av Albert Johansson, Emil Heineman och Simon Holmström.

