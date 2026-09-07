Ställs mot Tre Kronor – i första VM-matchen på 20 år

Tre Kronor premiärspelar mot Ukraina i hockey-VM 2027.

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Tre Kronor kommer att ställas mot Ukraina i VM-premiären 2027 i Mannheim.

Under måndagen presenterade IIHF spelschemat för mästerskapet som går av stapeln den 13 maj med en utomhusmatch mellan Tyskland och Schweiz på Veltins Arena i Gelsenkirschen. Dagen därpå spelar Sverige sin premiärmatch mot Ukraina, som gör sitt första A-VM sedan 2007.

Spelade C-VM för två år sedan

Ukraina kvalificerade sig för A-VM i våras efter att så sent som 2024 spelat C-VM mot länder som Kina, Spanien och Nederländerna. Sedan säsongen 2023/24 har den tidigare NHL-spelaren Dmytro Chrystyj varit förbundskapten för det ukrainska landslaget.

För Tre Kronors del följs premiärmatchen mot Ukraina upp med matcher mot Lettland, Slovenien, Österrike, Schweiz och Finland innan man avslutar gruppspelet mot värdnationen Tyskland den 25 maj. Samtliga Sveriges matcher spelas i Mannheim, där även två av kvartsfinalerna spelas. Därefter spelas semifinalerna och medaljmatcherna i Düsseldorf, där även grupp B spelar sina gruppspelsmatcher.

Kvartsfinalspelet spelas 27 maj, med semifinaler 29 maj och medaljmatcher 30 maj.

Tre Kronors matcher i hockey-VM 2027

14 maj klockan 16.20: Ukraina – Sverige

16 maj klockan 12.20: Sverige – Lettland

17 maj klockan 16.20: Slovenien – Sverige

20 maj klockan 16.20: Sverige – Österrike

21 maj klockan 20.20: Sverige – Schweiz

23 maj klockan 20.20: Sverige – Finland

25 maj klockan 20.20: Tyskland – Sverige

Se hela spelschemat här .