Historiska hjälten: ”Nummer ett, utan tvekan”

USA tar hem Hockey-VM 2025 efter 1–0 mot Schweiz.

Nationens första guldhjälte på 92 (!) år blev 27-årige Tage Thompson.

– Jag tror att alla i omklädningsrummet visste att vi skulle klara det, säger han till media.

Tage Thompson firar VM-guldet. Foto: Bildbyrån/Johanna Säll.

Finalen i Hockey-VM fick ett sagolikt slut. Tage Thompson klev fram och tryckte in 1–0 för sitt USA och skrev därmed in sig i historieböckerna som den första guldhjälten i nationens historia sedan 1933.



Firande började direkt på isen och i omklädningsrummet, men efter en stund kom mötets enda målskytt ut för att möta media.



– Om jag ska vara ärlig så vet jag inte ens. Bara ren och skär eufori, antar jag, säger Thompson om vad han tänkte när målet gick in på Schweiz storspelande Leonardo Genoni.

– Att bara titta omkring och se alla åka mot en är en ganska overklig känsla. Jag tror att alla i omklädningsrummet visste att vi skulle klara det. Vilken känsla att avgöra i förlängningen mot ett så bra lag. Det har varit en riktigt häftig resa.



92 år… går det att sätta i kontext?

– Jag vet inte om man kan det, ärligt talat. Det är en galen statistik. När vi kom hit visste vi att vi ville vara en del av något speciellt. Jag tror att varje kille i det rummet var engagerad, oavsett om vi spelade powerplay, stora minuter, var in och ut ur laget, eller inte spelade alls. Alla var positiva, stöttade varandra mot ett gemensamt mål. Jag tror det är därför vi vann.

Bästa i karriären: ”Nummer ett, utan tvekan”

När Thompson sedan lyfte bucklan så var det även efter att han och lagkamraterna hyllat en viss Johnny Gaudreau genom att hålla upp hans tröja.



Kändes det som att Johnny var här med er?

– Absolut. Jag kände honom inte så väl, men jag spelade med honom mitt första VM och såklart har jag spelat mot honom. På den korta tiden jag har fått lära känna honom, så var han bara en fantastisk kille, väldigt rolig att vara runt. En sådan person som verkligen älskar att spela hockey, älskar att vara i hallen, älskar att vara med laget. Han har gjort så mycket för sporten, så mycket för USA Hockey, så den här segern var speciell.



27-åringen, som till vardags spelare i Buffalo Sabres i NHL, menar att det här är det bästa ögonblicket i hans karriär – hittills.



– Man spelar för att vinna. Jag har inte vunnit i NHL, s det här är en av de bästa känslorna jag haft, förutom att få barn. I min hockeykarriär måste detta vara nummer ett, utan tvekan, säger hjälten och fortsätter om vad det kan betyda för USA i längden.

– Jag hoppas att det drar till sig mer uppmärksamhet. Det har uppenbarligen gått lång tid, så när man inte vinner har folk egentligen ingen aning om vad som pågår. Förhoppningsvis kommer vår guldvinst att börja dra uppmärksamhet till USA. Vi ska fortsätta bygga på det här och fortsätta vinna.