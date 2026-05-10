Nu ska VM-truppen spikas – så tänker Hallam

I morgon presenteras den svenska truppen till Hockey-VM i Schweiz.

Nu delar Sam Hallam med sig av sina tankar inför uttagningen.

– Vi kanske väljer att hålla några platser i truppen öppna, säger Hallam till hockeysverige.se.

Sam Hallam har flera tuffa beslut att fatta inför VM-uttagningen med Tre Kronor. Foto: Jonathan Näckstrand/Bildbyrån

ÄNGELHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Genrepen är förbi. Nu är det dags för Sam Hallam och hans Tre Kronor att ladda om inför VM i Schweiz som inleds på fredag. För svensk del väntar en tuff premiärmatch mot Kanada, men innan dess ska VM-truppen också spikas.

Truppen med 26 spelare i Beijer Hockey Games ska bantas ner till 25 spelare. Det innebär att minst tre spelare kommer att försvinna från Sveriges landslag, eftersom Mattias Ekholm och Oskar Sundqvist också ska ansluta. Det kan däremot bli fler som får lämna Tre Kronor ifall det tillkommer några nytillskott i laget.

– Det är ju alltid tufft med de här sista besluten och vilka som ska få komma med eller inte. Vi hoppas att vi tar de rätta besluten här under kvällen, säger Sam Hallam till hockeysverige.se inför VM-uttagningen.

Är det mycket jobb kvar eller känner ni er ganska klara i hur det kommer att bli?

– Nej, vi är ganska klara tycker jag. Sedan ska det kommuniceras ut till alla spelarna också, säger förbundskaptenen.

Faktorerna som avgör vilka som tar plats i Hockey-VM

Vissa spelare kommer att få tråkiga besked att de får lämna samlingen. Samtidigt kommer andra spelare att få den glada nyheten att de kommer att följa med på planet ner till Schweiz.

Vad är det som avgör? Ni vet ju redan om alla kvalitéer som spelarna har, så hur mycket spelar prestationerna i förturneringarna in i vilka som kommer med eller inte?

– Det är en bra fråga. Jag skulle säga att det är lite båda delarna. Formen här och nu är såklart viktigt, men också spelartyp och erfarenhet spelar också in. Man väger in flera olika parametrar i det här beslutet.

Josef Boumedienne, som är general manager för Tre Kronor, menar också att det finns olika sätt att värdera spelarna.

– Dagsform spelar såklart in också och att spelarna går in och är fräscha. Vi vet ju, framför allt på äldre spelare, vad de kan och rutin är alltid viktigt när man går in i ett mästerskap, säger Boumedienne.

Du nämner rutinen, är det något som värderas högst? Eller vill ni också ha den här ungdomliga energin som juniorerna står för?

– Givetvis är det bra att ha lite både och. Alla juniorerna som har varit med, de är ganska erfarna för att vara juniorer ändå. De har vunnit JVM-guld i år och 07:orna tog också silver på U18-VM. De är vana vid att spela mästerskap och de har visat att de klarar av att spela under press också.

Sam Hallam svarar om NHL-spelare till VM-truppen

I morgon, måndag, klockan elva kommer Sam Hallam att presentera VM-truppen.

Kan vi förvänta oss att det kommer några nya namn, främst från NHL, in i truppen?

– Vi har varit transparenta med dem som är klara. Nu handlar det mer om den här gruppen som vi har här och antalet platser som vi har att dela ut.

Stanley Cup-slutspelet pågår fortfarande borta i Nordamerika där ett flertal svenska stjärnor fortfarande spelar.

Kommer ni att ta ut en färdig trupp, eller väljer ni att hålla några platser öppna för att invänta eventuell förstärkning?

– Vi får se lite hur resultaten rullar där borta i Nordamerika den närmaste tiden. Vi sätter en trupp på 25 spelare och sedan sker det en registrering in till premiären på fredag. Där kanske vi håller några platser öppna. I sådana fall kommer vi inte hålla många platser öppna utan min ambition är att vi relativt tidigt ska kunna stänga truppen, avslutar Sam Hallam.

