Ryssland överklagar IIHF:s beslut - till högsta instansen

Vladimir Putin och Ryssland kan tvinga in sig själva i hockeyn igen.

Foto: Ludvig Thunman / Bildbyrån.

IIHF har blivit rejält utmanade av Ryssland de senaste månaderna. Först överklagade nationen IIHF:s beslut om att bannlysa de även kommande säsong. Det till följd av att det internationella förbundet använde "säkerhetsrisk" som en av anledningarna att inte inkludera nationen.

En överklagan som faktiskt gick igenom .

Därefter har IIHF behövt ta en separat ställning till varje turnering. Under sommaren kom då beskedet att de inte får vara en del av någon av de stora turneringarna den kommande säsongen.

Något som de nu överklagar till idrottens högsta domstol, CAS.

"Överenskommelsen med IIHF föreskriver att förhandlingen i ärendet kommer att äga rum i slutet av oktober 2026, och den operativa delen av beslutet kommer att meddelas kort därefter", uppger ryska hockeyförbundet enligt TASS . "Om CAS beslutar att ge ryska lag klartecken att delta i världsmästerskapen kommer detta beslut att vara bindande för IIHF."

Ryssland kan tvinga in sig själv i värmen

Enligt TASS, som är rysk statlig media, så kan ett eventuellt beslut från CAS alltså göra IIHF maktlösa. Det skulle i sådana fall innebära att förbundet inte kan säga nej till deras deltagande i de olika världsmästerskapen.

Nationen har sedan 2022 varit bannlysta från att vara med i de internationella turneringarna. Det som en följd av deras invasionskrig mot Ukraina som fortfarande pågår. I flera andra idrotter har det också börjats öppna dörrar för ryska idrottare. Det återstår nu att se hur CAS gör sin bedömning, och om Ryssland återigen får börja tävla på den högsta nivån.