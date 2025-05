Bjöd på udda firandet: ”En liten halvdan”

Rasmus Andersson bjöd på firande i form av ”The Razzy Death Stare” mot Lettland.

Målet var NHL-backens första i ett VM – i matchen som slutade hela 6–0 till Tre Kronor.

– Det betyder att jag inte har en nolla i mitt namn längre, så det var skönt, säger han efter mötet.

"Jag börjar varje morgon med EP" – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

AVICII ARENA (HOCKEYSVERIGE.SE)



Rasmus Andersson har gjort sitt första mål i ett Hockey-VM.



När Tre Kronor besegrade Lettland under onsdagen fick den mästerskaps-debuterande kaptenen kliva fram och spräcka nollan. Därifrån rann siffrorna iväg för svensk del och till slut skrevs de till hela 6–0. Firandet då? Jo, det blev såklart en ”The Razzy Death Stare”.



– Jag var lite långt ifrån så det blev en liten halvdan, men det var skönt att göra mål och skönt att vi fick utdelning efter det också, börjar den 28-årige backen och fortsätter om betydelsen av att spräcka den där landslagsnollan i ett stort sammanhang:

– Det betyder väl mycket. Det betyder att jag inte har en nolla i mitt namn längre, så det var skönt. Såklart är det lättare när vi gör mål tolv sekunder senare, men jag tycker att vårt spel släpps lite efter de två målen. Jag tycker att vi tar över matchen helt och hållet.



Var målet som du hade drömt det?

– Ja… eller ja, jag vet inte, men det är kul att göra mål i Globen. Det var skönt att den gick in.



Kaptenen fortsätter sedan förklara hur han tog sig runt buren för att sätta det där målet på egen hand – i mitten av andra perioden.



– Det är lite samma som vi har mött tidigare. 1-3-1 i mittzon, de backar hem och försöker täcka skott med sina liv. Det är bara försvara, försvara, försvara, försvara. De ställer upp för ett spel där de ska försvara, så ibland kan det vara tufft att ta sig igenom. Till sist när vi väl fick utdelning så kändes det som att vi kunde ha haft några till, men det blir så i den här turneringen. Det är många lag som kommer in för att försvara, speciellt mot lag som oss som ska starka på pappret, säger Andersson.



Är det frustrerande på något sätt?

– Nej, det är fyra matcher i rad nu där har haft lag som har försvarat mot oss. Det är ingen idé att bli frustrerad, för det hjälper inte. Man lär sig det ju äldre man blir, det är ingen idé att bli frustrerad. Det gäller att man bara fortsätter att göra samma sak. Sen när det väl har öppnats upp sig så gäller det att man tar skotten.

Utspelet: ”Det är sjukt vad ni är fascinerade”

Mot slutet av den andra perioden klev Andersson även in och skyddade Lucas Raymond efter att Lettlands spelare hoppat på honom i samband med signalen för vila. Det blev två minuter för roughing för agerandet som påminde mycket om sättet han klev in framför Filip Forsberg mot Finland, men själv ville han inte fokusera på det särskilt mycket.



– Polis, vet jag inte. Det är sjukt vad ni är fascinerade av ”scrums” i Sverige. Det händer var och varannat byte där borta (NHL) och jag har aldrig fått en fråga om det innan. Jag har fått 15 frågor om det redan på två matcher, skrattar Andersson och fortsätter:

– Det är känslor inom hockeyn. Ser man en av sina lagkamrater nere på isen så hoppar man in och hjälper till.