Profilerna: Hur hög är pulsen – ska VM spelas varje år?

Imorgon avslutas gruppspelet i VM. För svensk del med match mot Kanada. Vilka avtryck har VM satt så här långt? Hockeysverige.se bad Jonas Bergqvist, Tommy Salo, Jonas Andersson, Per Svartvadet och Ronnie Rönnkvist ge sin syn på VM-turneringen så här långt.

Jonas Bergqvist, Ronnie Rönnkvist, Jonas Andersson, Per Svartvadet och Tommy Salo. Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån.

Vilken har varit höjdpunkten så här långt under VM?

Jonas Bergqvist:

– Höjdpunkten har varit att få möjligheten att vara på plats, känna VM-pulsen och träffa gamla hockeykolleger. Sportsligt tycker jag höjdaren var mot Finland. Tre Kronor visade vilken potential det finns i årets upplag.



Tommy Salo:

– Kanada och Sverige, alltså topplagen, är bra. Besvikelsen tycket jag är Finland. Jag var på Sverige mot Lettland och det är verkligen en jättebra stämning när Tre Kronor spelar. Riktigt kul och häftigt. Publiken brinner verkligen för Sverige.



Per Svartvadet:

– Folkfesten, mycket publik, bra stämning och att Sverige har vunnit alla matcher.



Jonas Andersson:

– När jag satt några meter ifrån (Nathan) Mackinnon, då han dundrade in ett 164km/h direktslagskott i krysset… Det är bara passa på att njuta när man får se några av världens bästa spelare på besök i Stockholm.



Ronnie Rönnkvist:

– Kul att se Emil Heinemans prestation så här långt. Här kan vi prata om genombrott. Lettlands stöd på läktarna har också varit en höjdpunkt liksom att Tre Kronor är så här långt obesegrade.

Nathan MacKinnon och Sidney Crosby har imponerat i VM. Foto: Bildbyrån.

Hur hett är VM för dig?

Jonas Bergqvist:

– VM är varje år en stor angelägenhet för mig. Ännu större i år när det är på hemmaplan. Jag kommer se alla Tre Kronors resterande matcher live i Avicii Arena.



Tommy Salo:

– Jag tycker VM är hett då det kommer till kvartsfinaler, semifinaler och final. Vid ett tillfälle var jag i Slovakien för att följa ett VM och då var det bra tryck under hela turneringen. Nu tycker jag det är bra tryck då Sverige spelar, men jag önskar att det var ett bättre tryck på andra matcherna oockså.



Per Svartvadet:

– Jättehett, kul. Jag älskar landskamper. Mer hockey, fler tävlingsmatcher. Det är alltid en så skön stämning på hockey-VM.



Jonas Andersson:

– Hetare än på många år, då de flesta lagen (förutom Finland) har fått hem riktiga NHL-stjärnor och det gör ju givetvis att nivån på hockeyn höjs markant. Tyvärr tror jag inte att det är någon trend framöver, utan det beror på att det nalkas ett OS, där spelarna vill visa upp sig, samt att det spelas i Stockholm som är en populär stad bland spelarna.



Ronnie Rönnkvist:

– Jodå, det funkar. Inte så att jag ser alla matcher, men visst följer jag Tre Kronors matcher. Lite blir det ändå att VM börjar på allvar med kvartsfinalerna.

Ska VM spelas varje år i nuvarande form eller hur tänker du kring det som heter hockey-VM?

Jonas Bergqvist:

– Jag tycker det ska vara stora turneringar varje år. Nu blir det ett nytt upplägg med NHL gällande OS och World Cup. Här finns det lite kreativitet för att få ihop det framöver. Dock tycker jag att A-VM ska innehålla åtta till tio lag.



Tommy Salo:

– Jag har varit lite negativ att man kör varje år. Det skulle vara vartannat år eller likande för att det ska bli lite mer tryck på samtidigt som det då skulle bli mer spännande för spelarna att komma in. Mer attraktivt att vara med helt enkelt. Nu handlar det mycket om vilka spelare lagen får in.

– Det behövs och dras ner antal lag. Sverige har hållit nollan i fyra av sex matcher. För stora länderna är det tråkigt att spela dom matcherna. Så enkelt är det bara.



Per Svartvadet:

– Folk älskar hockey.VM… Sluta gnäll! Alla nationers supportrar åker hit och dit och älskar hockey-VM. Inget tjafs, inget bråk – bara kärlek och hockey. Fortsätt! Jag längtar redan till nästa års VM.

Foto: Bildbyrån.

Jonas Andersson:

– Det finns en elefant i rummet som heter NHL. I och med att NHL har monopol, har IIHF ingenting att säga till om och därmed noll förhandlingsposition. Mot den bakgrunden så tycker jag det är rätt att VM spelas varje år, detta av flera anledningar:

Det bidrar ekonomiskt till respektive förbund

Det finns ett stort intresse i många länder

Det breddar sporten ishockey

Du får se några av världens bästa spelare representera sitt land

Det är en allmänt rolig turnering. Då gör det inte så mycket att det inte är ett VM i ordets rätta bemärkelse (där alla de bästa är med ) – här får vi se fram emot OS 2026 i stället!

Ronnie Rönnkvist:

– Jag förstår den ekonomiska aspekten och att om man ska bredda och utveckla hockeyn i världen så behöver mindre nationerna få chansen att möta dom bästa, så svaret från min sida är att köra på som man gör idag.