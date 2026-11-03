Panelen: ”De ska inte släppas in i hockeyfamiljen”

Per Svartvadet, Joe Lundqvist, Niklas Eriksson och Måns Karlsson tycker till om beslutet att Ryssland släpps in i den internationella hockeyn.

Foto: Bildbyrån & Ronnie Rönnkvist

Trots att Ryssland och Vladimir Putin fortsätter sitt fullskaliga krig och dödandet av oskyldiga, inte minst barn, har CAS gått ut med att det inte ska finnas några hinder för Ryssland att deltaga i internationella hockeyturneringar. Redan så snart som till junior-VM som inleds i december. Från Svenska Ishockeyförbundets sida har man gjort klart att det inte kommer att bli någon bojkott av turneringar där Ryssland kommer att delta.

Motiveringen är att svenska spelare och inte ryska ska vara de som deltar i VM och så vidare. Rent konkret skulle det kunna innebära att åka till junior-VM senare i år och om Ryssland deltar, är det upp till spelarna själva att bestämma om de vill vara med. Från exempelvis finsk sida har man å det bestämdaste satt ner foten och sagt att deras landslag inte kommer ställa upp och spela mot ryska lag.

Hockeysverige.se lyssnade med Niklas Eriksson, Joel Lundqvist, Per Svartvadet och Måns Karlsson på hur de ser på hela den här osmakliga soppan.

Har du saknat ryska spelare i VM?

Niklas Eriksson:

– Nej, och det beror på deras diktators överfallskrig och massmord på ukrainska medborgare.

Joel Lundqvist:

– Har saknat de ryska spelarna, ja, men inte under rådande omständigheter.

Per Svartvadet:

– Ja, det har jag. Man vill alltid se de bästa möjliga spelarna.

Måns Karlsson:

– Självklart. Hockeyvärlden är liten och när den näst största hockeynationen plötsligt inte får vara med är det klart att värdet på OS, 4-Nations och VM blir betydligt lägre. När man tänker på vilket lag Ryssland hade kunnat ställa upp med i OS i våras är det nästan så att man börjar dregla. Och vi vet ju också att Ryssland också är det stora hockeylandet som tar VM på allra största allvar.

Aleksandr Ovetjkin kan potentiellt spela VM i vår.

Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

Hur ser du på att CAS har öppnat för att Ryssland ska få spela VM, junior-VM och så vidare…

Niklas Eriksson:

– De ska inte släppas in i hockeyfamiljen, punkt!

Joel Lundqvist:

– IIHF måste ta ansvar i frågan. Inget har förändrats i situationen mellan Ryssland och Ukraina. Blankt nej till deras deltagande är vad som gäller.

Per Svartvadet:

– Det är bedrövligt och ett katastrofalt beslut. Sedan finns det någon form av regelverk att förhålla sig till, men har Ryssland nu varit avstängda under den här tiden ska den linjen fortsätta.

Måns Karlsson:

– Det är såklart åt helvete. Ingenting har förändrats jämfört med när de kastades ut - förutom att tid har gått och att Ryssland, om något, blivit än mer aggressiva och brutala i kriget.

– Med det sagt har IIHF gjort bort sig en smula genom att hänvisa till ”säkerhet” snarare än kriget i sig som en orsak till varför Ryssland inte skulle få vara med. Redan i somras varnade IIHF:s egna jurister för att orsakerna till varför Ryssland inte får vara med är för vaga. De hade på känn att CAS, som ju är politiskt neutralt, inte skulle kunna gå på IHF:s linje. Så, klantigt av IIHF. Men också tondövt av CAS. Så skulle jag summera det hela.

Kriget i Ukraina pågår fortfarande.

Foto: Iryna Rybakova/AP/Alamy

Om Ryssland deltar redan i junior-VM kan det, vid en icke-bojkott från svensk sida, bli spelarna själva som får välja om man vill spela eller inte, hur tänker du kring om det scenariot uppstår?

Niklas Eriksson:

– Självklart ska förbundet agera med tydlighet i frågan och ta ansvar.

Joel Lundqvist:

– Det ansvaret ska ligga på förbundet, inte på 19-åriga spelare.

Per Svartvadet:

– Dessa frågor ska absolut inte läggas på spelarna. Förbundet måste ta ställning.

Måns Karlsson:

– Det är klart det inte är rätt. Men jag vet inte om frågeställningen är riktigt rättvis i grunden i och med att det trots allt inte är förbundets beslut. Med det sagt förstår jag frågan. För det är klart att diskussionen om en eventuell bojkott måste tas. Jag tycker förbundet skulle ha kunnat gå ut och i alla fall glänta på den dörren för att underlätta för spelarna.

– Men det var samma sak när kriget drog i gång. Förbundet höll en ganska lam linje i några dagar och det var dåvarande förbundskapten Johan Garpenlöv som fick gå ut och säga att han vägrade möta Ryssland. Det var samma sak när VM skulle gå i Vitryssland - förbundet höll en låg profil men några enskilda spelare gick ut och sa att de inte ville spela VM om det skulle arrangeras där. Sen kom några sponsorer till IIHF och hotade med bojkott - och då blev det fart på både IIHF och SIF.

– Med det sagt sätter det som hänt nu ju framför allt Juniorkronorna i en tuff situation - och man kan inte kräva att 19-åringar ska tacka nej till VM på grund av detta. Men jag förstår också att det blir svårt för förbundet att med så här kort varsel gå ut och säga att de kommer bojkotta VM-turneringarna - även om jag hoppas att det är där man landar i slutändan. Jag har svårt att se att Ryssland, när allt kommer omkring, ska vara med och möta bland annat Sverige i JVM om knappt två månader.