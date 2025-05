”Pågår mycket dialoger med killarna som åkt ur”

Sverige har presenterat sin trupp till hockey-VM på hemmaplan. Men än finns det fortfarande platser kvar i laget – där bland annat Jesper Bratt och Rasmus Dahlin är klara med sina NHL-säsonger.

– Allteftersom saker händer där borta har vi haft en tydlig struktur kring när kontakt sker och vem som tar kontakten, säger landslagschef Anders Lundberg till Hockeysverige.se.

Kommer Jesper Bratt och Rasmus Dahlin med i Sveriges trupp till hockey-VM i slutändan?

Det närmar sig ishockey-VM i Avicii Arena. Sverige inleder på fredagen mot Slovakien och sett över hela turneringen har Sam Hallams gäng väldigt stora förväntningar hängande över sig. Chef för Hallam är Anders Lundberg. Hockeysverige.se träffade honom för en intervju under pressträffen där VM-laget presenterades.



– Det betyder jätte-, jättemycket på olika sätt, svarar landslagschefen då hockeysverige.se frågar honom om betydelsen av ett VM på hemmaplan.

– Dels mycket för att hockeyförbundet kan göra ekonomi på det hela, vilket kan möjliggöra olika satsningar för att förbättra vår verksamhet. Få sporten att växa och bli ännu bättre i vår spelarutveckling.

– Jag tror såklart också att intresset runt VM gör att ännu fler får uppleva ishockeyn och bygga ett ännu större intresse för hockeyn i Sverige.



Med tanke på det du säger, hur viktigt är det att då Sverige tar medalj i ett hemma-VM?

– Det är viktigt. Jag är helt övertygad om att vi måste leverera resultat, vilket föder intresse.

– Jag kan bara gå till mig själv och vissa idrotter som jag inte följer så mycket tillvardags. När det sedan kommer ett mästerskap får jag upp ögonen för det. Särskilt när det går bra.

– Ett tydligt exempel där jag inbillar mig att intresset ökat är bordtennisen efter Truls (Möregårdh) framgångar. Man läser idag mer om bordtennis i media, men även ser det mer. Framgångar är viktiga, så är det.

Sverige har presenterat sin trupp till hockey-VM

Hur har ni jobbat för att få hem så pass många svenska NHL-spelare till turneringen?

– Allting börjar med en dialog. Att bygga relationer. Jag och Sam tillträdde samtidigt i våra båda positioner och hade egentligen ett blankt papper vi började utifrån.

– Något vi tidigt märkte av var att vi behövde skapa en närmare dialog med spelarna. Sedan vidhåller jag att det inte bara är viktigt att hålla en dialog med NHL-spelarna. Vi måste även ha en jättebra dialog med spelarna här i Europa. Det är lättare på något vis eftersom det ändå är här vi är.

– Dialogen och hitta olika former för att träffas, kommunicera, tydlighet från vår sida. Betydelsen av Tre Kronor för svensk ishockey… Det ska vi komma ihåg, att spelarna bryr sig verkligen om svensk hockey. Det känner jag genuint när jag pratar med dom. Killarna kommer med nyfikna frågor och ibland ifrågasätter dom.

– Vi har samtidigt försökt trycka på att Tre Kronor någonstans är loket i vårt ekosystem.

Victor Hedman är en av spelarna som tvingades tacka nej till VM.

Har du eller Sam Hallam fått ”Nej, jag är inte intresserad av att spela i Tre Kronor?”

– Jag ska inte säga aldrig, men jag har inte varit med om någon spelare som sagt ”Nej, Tre Kronor är inte intressant för mig”. Alla spelare pratar verkligen genuint om att dom vill komma och spela för Tre Kronor.

– Sedan är det som Sam var inne på under presskonferensen, att det är olika parametrar som måste klaffa för att dom ska kunna vara med. Viljan att vara med upplever jag verkligen finns.



Ni har två platser att fylla i truppen, men också kanske byta en och annan spelare som inte blir inskriven redan på fredag, börjar du och Sam ringa runt nu till främst NHL-killarna direkt i eftermiddag för att få statusrapporter?

– Vi har en process som vi jobbat fram under dom här tre åren kring dels hur vi har en dialog under säsongen, hur vi pratar med spelare, har dialoger med agenterna och klubbarna under säsongen. Det för att ha en någorlunda bild över hur statusen är på alla.

– Allteftersom saker händer där borta har vi haft en tydlig struktur kring när kontakt sker och vem som tar kontakten. Utifrån det får vi helt enkelt se hur dialogen går. Precis som Sam sa, att det pågår mycket dialoger med killarna som åkt ur.

Superstjärnorna kommer: ”Betyder jättemycket”

Du har inte ringt ditt sista samtal över till Nordamerika med andra ord?

– Jag ska inte säga att det är så, nej, säger Anders Lundberg med ett leende.



Sidney Crosby och Nathan MacKinnon har båda aviserat att dom kommer till VM, vad betyder det för statusen på turneringen?

– Jag blev jätteglad ur många perspektiv. När du är i det och tävlar så vill du göra det med och mot dom bästa. Och slå dom bästa. Bara det att när dom kommer med Crosby, MacKinnon och dom bästa killarna blir det en trigger.

– Sedan måste jag också ta på mig förbundskostymsrollen och verkligen sen värdet av att dom här profilerna kommer. Dessutom spelar Kanada i Stockholm. Jag hoppas att många barn får möjligheterna att se dom här spelarna för Crosby och MacKinnon är verkligen världsspelare.

– Att få se dom spela och gör ute på isen, både ur ett utvecklingsperspektiv och inspiration, tror jag betyder jättemycket. Och, som sagt var, ju bättre lag Kanada har desto roliga blir det att slå dom.

Vilka förväntningar har du som Sam Hallams chef på det jobb han förväntas prestera under VM?

– Jag försöker alltid vara väldigt nära ledarstaben under mästerskapen. Då får jag se hur dom jobbar under processerna.

– Jag har en förväntan att dom inte lämnar något åt slumpen utan verkligen gör jobbet fullt ut.

– Sedan är Anders Sörensen ny in i ledarstaben. Att man verkligen fördelar arbetet på ett bra sätt så man inte bränner ut sig eller dubbeljobbar. Att vi verkligen blir effektiva i det här, så det är processerna i arbetet jag tittar mycket på.

– Dessutom tittar jag på hur viktigt det är att ta hand om sig själv för att kunna fatta kloka beslut. Har jag en klar skalle fattar jag ofta bättre beslut. Det är många sådana saker runtomkring.

– Både jag och Sam pratar om det väldigt ofta, att vi bara tänker guld. Om det sedan blir eller inte blir guld då är det så.



Curre Lundmark berättade nyligen i en intervju att dåvarande ordförande krävde guld vid OS 1994. Annars skulle Lundmark få sparken. Nu är det en annan tid och så vidare, men vilka medaljkrav ställer du som landslagschef på Sam Hallam?

– Det är enkel fråga för mig att svara på. Just när det gäller våra förbundskaptener på Tre Kronor, Damkronorna och J20 är det styrelsen som tillsätter dom. Sedan arbetsleder jag Sam.

– Hans vara eller icke vara är inte mitt beslut. Det tycker jag är ganska skönt i min roll eftersom det innebär att jag och Sam verkligen kan jobba ännu närmre varandra då han vet att jag inte sitter på det mandatet. Eftersom styrelsen har det beslutet blir fokuset hos mig att vi ska göra det bästa möjliga jobbet för att leverera resultat.