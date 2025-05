VM-forwardens nya drivkraft: ”Jag gör det för henne”

Historien återupprepade sig för Jesper Frödén när han i år igen blev stor guldhjälte i Schweiz.

Nu berättar forwarden om skillnaden till årets Hockey-VM, som ändrat tankebanorna.

– Man har kanske fått lite bättre perspektiv på saker och ting i livet, säger han till hockeysverige.se.

Jesper Frödén inför och under VM, samt i Zurich. Foto: Bildbyrån och Alarmy (montage).

Efter två år i Nordamerika valde Jesper Frödén att flytta till Schweiz och ZSC Lions inför säsongen 2023/24. Hela 40 poäng på 47 matcher följde i grundserien innan stockholmaren sköt guldet till klubben och anslöt till Hockey-VM 2024.



Nu har historien återupprepat sig.



– Det har varit två sjukt roliga år i Zurich. Att få vara med och avgöra är såklart sjukt roligt. Sen i slutet av dagen hade jag tagit guldet oavsett om det var jag eller någon annan som hade gjort det avgörande målet, men det var sjukt kul att få vinna någonting äntligen. Jag vet hur svårt det är och jag har haft många säsonger där det har varit nära, men inte något hela vägen. Jag är sjukt tacksam över det, började 30-åringen berätta för hockeysverige.se inför årets mästerskap i Stockholm.



Vad tänkte du den här gången när pucken gick in?

– Jag såg faktiskt inte att pucken gick in. Det var en liten duell framför mål och sen såg jag att mina lagkamrater firade. Efter det var det fem minuter granskning på situationen så jag var inte helt säker på att det skulle bli mål, men när jag insåg att det blev så var det oerhört skönt.



Även detta år spelades finalserien mot Lausanne och även detta år var det alltså Frödén som klev fram som stor hjälte med det avgörande målet.



– Båda avgöranden speciella på sitt sätt, men det är klart första året på hemmaplan var jäkligt mäktigt. Jag kom från att, säsongen innan också, torskat en ”Game 7”. Man försökte lära sig vad man kunde ta med från den finalen och ta med här. Det är svårt att jämföra, men båda var otroligt roliga, säger Frödén.



De kan inte gilla dig särskilt mycket där i Lausanne…

– Nej förmodligen inte. Vi får se vad de tycker om mig till nästa säsong.

Skillnaden – efter dotterns födsel: ”Bättre perspektiv”

En sak är dock annorlunda med den Jesper Frödén som nu dragit på sig Tre Kronor-tröjan för att spela VM i sin egna hemstad. Dottern, Olivia, som föddes i juli finns nu nämligen med i bilden.



– Det är klart att det har blivit ett fantastisk tillskott i livet. Jag gör det även för henne, och det är sjukt kul att ha med henne på den här resan. Jag är oerhört glad över familjen man har och att få göra det här tillsammans med dem, berättar han för hockeysverige.se.



Och för Frödéns insats på isen har dessutom dottern redan varit med och påverkat.



– Ja precis, jag sa det innan vi skulle åka på bortamatchen (inför finalen) att ”ikväll har jag ett mål för dig”. Det var bara att hålla. Det var ingenting man fick missa, säger forwarden och fortsätter om lugnet som hon gett.

– Jag skulle inte säga att det är någon större skillnad egentligen. Det är mer att man kanske har fått lite bättre perspektiv på saker och ting i livet. Jag ser det bara som en bonus.



Vad är de stora lärdomarna du tar med dig från förra årets mästerskap (som slutade med ett brons)?

– Egentligen kommer det ner till att göra detaljerna bra. Man får se till att försöka vara i nuet och fokusera på det man kan påverka, vilket är här och nu, säger han och fortsätter om nycklarna:

– Att inte sväva iväg för mycket i framtiden och kring vad som har hänt, utan ha ett kort minne och verkligen vara noga med detaljerna där ute.

”Jag försöker ta med den biten in här”

Efter runt åtta till tolv minuters spel i de tre första VM-matcherna stod Frödén för två assist i mötet med Lettland. Därifrån har han klivit in intill Alexander Wennberg och Mika Zibanejad och snittat upp mot 17 minuter. Nu återstår en gruppfinal mot Kanada.



– Jag tror ändå jag är ganska lik i spelet, börjar han nu om skillnaden på årets Jesper jämfört med i VM 2024.

– Det är klart att man har byggt på sig en del erfarenhet. Jag har varit med och vunnit och försöker ta med den biten in här. Jag har gjort två VM-turneringar innan så är det klart att man tar med sig en del erfarenhet, men jag vill främst bidra med mycket energi och solitt tvåvägsspel.



Frödén har själv gjort 21 matcher i NHL, men är nu en av få spelare i truppen som inte är aktiva i ligan idag.



– Självklart är det kul. Jag har varit där borta och vet vilken nivå de håller. Det är otroligt duktiga spelare så det gäller bara att suga in allting man kan lära sig från dem och även bidra med det jag kan bidra med. Då ska det nog bli riktigt bra det här, avslutar han kring att spela med NHL-killarna.