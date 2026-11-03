Norges besked – vägrar spela mot Ryssland

Norge tänker inte spela mot Ryssland i VM.

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Under gårdagen meddelade det finska ishockeyförbundet att man kommer att vägra spela mot Ryssland i hockey-VM .

Nu går Norge samma väg som sitt grannland. I ett pressmeddelande meddelar det norska ishockeyförbundet att man har meddelat IIHF att man kommer att vägra att spela match mot Ryssland i den kommande VM-turneringen i Tyskland, men att man har som plan att spela resterande matcher i mästerskapet enligt plan.

"Vår ståndpunkt är att Ryssland ska uteslutas från samtliga internationella mästerskap så länge kriget i Ukraina pågår. Den ståndpunkten ligger fast", skriver förbundet i en skrivelse och fortsätter:

"Samtidigt grundar sig detta beslut på vårt ansvar att skydda våra spelares, ledarnas och deras familjers säkerhet och välbefinnande. Vi anser att spel mot Ryssland under rådande omständigheter skulle kunna utsätta våra spelare och ledare för betydande säkerhetsrisker. Vår högsta prioritet är därför deras psykiska hälsa, välbefinnande och personliga säkerhet".

Ryssland tillåts att spela JVM 2027

Ryssland har varit avstängt från IIHF:s turneringar sedan landets invasion av Ukraina kort efter OS i Peking 2022. Idrottens skiljedomstol, CAS, beslutade i fredags att Internationella ishockeyförbundet (IIHF) ska tillåta Ryssland att delta i sina VM-turneringar. Det skulle innebära att Ryssland kan återvända till JVM i Edmonton och Red Deer redan vid årsskiftet.

Till Sportbladet berättade Svenska Ishockeyförbundets ordförande Anders Larsson i fredags att man inte har några planer på att bojkotta mästerskapet i Tyskland vid ryskt deltagande.

– Nej, vi i svensk ishockey håller vi oss till den linjen som vi har kommit överens om i svensk idrott att vi uttrycker vår uppfattning tydligt och påverkar så mycket vi kan. Men att bojkotta inte är vägen framåt, sade Larsson då.