Svensken dömde andra raka VM-finalen: ”Oerhört stolt”

Domarnivån i SHL har kritiserats väldigt mycket under säsongen.

Huvuddomaren Mikael Holm får dock fortsatt förtroende – dömde sin andra raka VM-final igår.

— Jag är glad över det förtroende som jag har fått av internationella ishockeyförbundet, säger Holm till SHL:s hemsida.

Mikael Holm dömde VM-finalen mellan Schweiz och USA igår kväll. Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån.

Domarna som är aktiva i SHL brukar få kritik från alla håll. Under den gångna säsongen kritiserades domarnivån mer än vanligt. Framför allt under slutspelet gick tränarna hårt mot domarnas insatser under matchen.



Trots kritiken har det ändå gått bra för vissa domare, även internationellt. SHL:s huvuddomare Mikael Holm dömde Hockey-VM i Stockholm som avslutades igår. Under kvällen spelades finalen mellan Schweiz och USA där Holm var huvuddomaren. Årets turnering var Holms andra raka VM och gårdagen var även hans andra raka VM-final.



— Jag är så klart oerhört stolt över att ha gjort två VM och fått döma två finaler. Det kan inte bli så mycket bättre och jag är glad över det förtroende som jag har fått av internationella ishockeyförbundet. Det är en fantastisk upplevelse att döma ett VM på hemmaplan. När jag var liten grabb och åkte jag till Globen för att se VM och andra turneringar. Att uppleva det nu, mitt i händelsernas centrum, är fantastiskt, säger Holm till SHL:s hemsida.

Döma under OS: ”Varken velat eller vågat tänka i de banorna”

Holm hade sin familj på plats i Avicii Arena under finalmatchen som USA till sist vann med 1-0 efter förlängning. Domaren berättar att det var speciellt att ha familjen på plats och att de gav honom energi. Efter ännu en framgångsrik turnering kommer nu frågan upp ifall Holm ska döma under OS 2026.



— När man är med i gruppen Road to Milano så är det klart att man sett ett OS där långt fram, men nu har jag varit så fokuserad på VM att jag inte tänkt på det där. Jag har varken velat eller vågat tänka i de banorna. Nu ska jag smälta det här lite, men jag är oerhört nöjd med min egen insats i de senaste turneringarna, sedan får vi se hur långt det räcker, säger Holm.



Holm ska i nuläget bara fortsätta döma SHL där nästa säsong drar igång till hösten. Ifall det blir något under OS återstår att se.