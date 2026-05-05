Mikael Backlunds besked: Nobbar VM

Det blir inget hockey-VM för Mikael Backlund. 37-åringen tackar nej efter att han ratats inför vinterns OS.

– Det var en dröm som krossades, säger han till Radiosporten.

Mikael Backlund nobbar spel i hockey-VM 2026. Foto: Bildbyrån (montage).

”Jag förstår inte vad som hänt eller…jag är i chock”

Ovanstående var reaktionen från Calgarys general manager, Craig Conroy, när han fick reda på att Mikael Backlund nobbats från OS. Detta var i slutet av januari, innan Tre Kronor klev ut på isen i Milano och föll redan i en kvartsfinalen – mot USA.

– Han fick inget samtal utan fick beskedet på TV…Det är inte direkt det bästa sättet. De kunde ha hanterat det annorlunda, fortsatte Conroy.

Nu, efter att Sam Hallam valt bort Backlund till mästerskapet, ger 37-åringen besked om det stundande hockey-VM i Schweiz 2026.

– Det blir inget hockey-VM för mig i år. Då hade det nog varit officiellt redan nu. Det har varit en påfrestande säsong. Jag känner att jag behöver passa på att vila lite och spendera tid med familjen, säger Mikael Backlund till Radiosporten.

Backlund: Inget att göra med VM-beslutet

Att det hela skulle ha något att göra med petningen inför OS dementerar dock Backlund.

– Jag är inte den som går och grämer mig över det eller är arg och sur på folk för att de inte valde mig. Det är klart att jag var jättebesviken och det var en dröm som krossades, men jag gick vidare. Det är absolut inte därför som jag tackar nej, säger han till Radiosporten.

Efter VM i Stockholm 2025 var Backlunds svar om huruvida han skulle spela fler VM: ”Jag stänger inga dörrar”.

– Jag känner att jag fortfarande har mycket hockey i mig. Jag drömmer fortfarande och målet är att spela slutspel varje år nu med Calgary Flames, sade han då till hockeysverige.se.

