Kanada presenterar första 15 till Hockey-VM

De första 15 spelarna som ska representera Kanada under Hockey-VM är presenterade.

Spelare som Ryan O’Reilly, Bo Horvat, Noah Dobson, med fler, tillkommer till de som det redan skrivits om.

"Jag börjar varje morgon med EP" – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

När Tre Kronor ställs mot Kanada i sista gruppspelsmatchen av Hockey-VM 20 maj kommer Ryan O’Reilly, Bo Horvat, Noah Dobson, med fler att ta plats på isen.



Under torsdagskvällen meddelar nämligen landslaget sina första 15 spelare till mästerskapet. 14 av dessa hör hemma i NHL och åtta är spelare som det tidigare inte har skrivits om i samband med turneringen i Stockholm.



– Vi är glada över att avslöja de första 15 spelarna som kommer att bära Lönnlövet vid VM 2025 och det är en väldigt tävlingsinriktad och talangfull grupp som utgör en stark grund med både NHL- och internationell erfarenhet och framgång, säger Kanadas Kyle Dubas på ishockeyförbundets hemsida.

Av dessa 15 har spelare som Macklin Celebrini tidigare gett klartecken, men åtta av namnen är mer av en överraskning. Dessa spelare är Ryan O’Reilly, Bo Horvat, Barett Hayton, Tyson Foerster, Noah Dobson, Ryker Evans, Brandon Montour och Dylan Garand.



Den sistnämnde, Dylan Garand, är den enda som inte har spelat i NHL denna säsong. Den 22-årige burväktaren har dock imponerat i AHL med New York Rangers farmarlag Hartford Wolf Pack, och har därmed säkrat en plats.



– Vi vet att de här 15 spelarna kommer att ge vårt lag chansen att tävla om guldmedaljerna och kommer att representera Kanada med stolthet i Stockholm och Herning och vi ser fram emot att fortsätta bygga vårt lag inför VM efter varje runda av Stanley Cup-slutspelet, säger Kyle Dubas.

Meet the first 1⃣5⃣ players who will wear the 🍁 at #MensWorlds!



Voici un premier groupe de 1⃣5⃣ joueurs qui porteront la 🍁 au #MondialMasculin!



ROSTER: https://t.co/MFsEq2UcU5

FORMATION : https://t.co/heJziXAoqx pic.twitter.com/crwW9ky5LH