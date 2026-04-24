Jukka Jalonen återvänder i ny roll

Bara för några månader sedan gav han direkt åt de italienska OS-spelarna. Nu har Jukka Jalonen ett nytt jobb – i Finland.

Jukka Jalonen kliver in i finska HPK. Foto: Bildbyrån/Maxim Thore.

2006 var Jukka Jalonen coachen som säkrade ligaguld med HPK. Nu, 20 år senare, är den finske hockeyprofilen tillbaka i klubben.

Under fredagen meddelar Liiga-föreningen att Jalonen kliver in som senior advisor inför 2026/27. Arbetsuppgifterna kommer, enligt det egna pressmeddelandet, att innefatta utveckling av verksamheten, stöd till tränarstaben och scoutingen av spelare.

– Min roll är att hjälpa lagledningen och scoutingen baserat på vad jag ser då jag följer matcherna. Klubbens miljö och de inblandade personerna är redan bekanta för mig så det ska bli kul att komma igång med arbetet. Jag har följt HPK:s matcher redan under förra säsongen och haft diskussioner med lagledningen, några små tips har jag redan gett, säger han själv.

Jukka Jalonen: ”Alltid funnits en koppling”

Den nu 63-årige tränaren har OS-, VM-guld, med mer på sitt CV och är Finlands med framgångsrika i den rollen – genom tiderna. Han lämnade sitt uppdrag som förbundskapten 2024, men klev snabbt in för att hjälpa Italien inför OS på deras hemmaplan 2026.

– Under årens lopp har jag varit och tittat på matcher och pratat med tränarna som varit här. Det har alltid funnits en speciell känsla och en viss koppling till klubben. Det var ett enkelt beslut för mig att börja i HPK, säger Jalonen om återkomsten.