”Fan vad coolt att jag har spelat med honom”

Jonas Brodin är till vardags lagkamrat med Marc-André Fleury i Minnesota Wild. När Sverige under morgondagen ställs mot Kanada kan de båda lagkamraterna drabba samman.

Jonas Brodin och Marc-André Fleury gör upp med varandra under tisdagen.

Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån.

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)



Marc-André Fleury tycks vara ute på sin sista resa då det gäller målvaktsspel på absolut högsta nivån. 40-åringen från Sorel-Tracy i Quebec debuterade för Pittsburgh och i NHL 2003. Ett Pittsburgh där bland andra Dick Tärnström var en av lagets stjärnor. Sidney Crosby hade ännu inte kommit upp i klubbens NHL-lag. Han var inte ens draftad då.



Nu är Fleury och spelar VM i Avicii Arena och kanske är det så att han där ställs mot sin lagkompis från Minnesota, Jonas Brodin.



– Han är en fantastisk person. En av bästa killarna jag spelat med sedan jag började spela hockey, berättar Jonas Brodin för hockeysverige.se och fortsätter:

– Han är grym att ha i laget, alltid positiv, tävlar på varje träning och bryr sig om alla i laget. Även som målvakt är han en legend. En fantastisk karriär och jag hoppas att han får stå imorgon så jag får möta honom.



Vad betyder han med sin erfarenhet för Minnesota?

– Otroligt mycket. Han ser till att vi får en bra känsla i gruppen och gör så att laget blir bättre och tajtare.

Jonas Brodin om Fleury: ”Jättebra vänner”

Hur jobbar han med er backar under matcherna, mycket verbalt eller?

– Det är mycket snack och han gillar ju det. Han är på oss mycket och säger om vi har tid med pucken eller någon bakom dig. Hans mun går i ett (skratt) under en match, så han är grym.

– Jag tror även att han är bra för Filip Gustavsson. Att Filip får vara med och tävla mot honom tror jag är jättebra.



Hur tajta har ni hunnit bli under tiden då ni båda spelat tillsammans?

– Vi är jättebra vänner. Det blir kanske inte att vi hänger jättemycket utanför isen eftersom han en massa barn och familj, men på rinken har vi ett jättebra snack. Han är supertrevlig och en jättehärlig person.



Har ni setts under VM?

– Nej, faktiskt inte. Vi har bara skrivit lite med varandra. Jo, förresten, jag såg honom efter en träning, men då blev det bara att vi hejade på varandra lite snabbt. Vi kanske hinner ses lite mer efter matchen imorgon.

”En riktigt hockeylegend”

Marc-André Fleury har bland annat vunnit ett OS-guld och tre Stanley Cup. Säsongen 2020/21 utsågs han dessutom till NHL:s bästa målvakt.



– En fantastisk karriär. När jag lägger av med hockeyn kommer jag nog tänka ”fan, vad coolt att jag har spelat med honom”.

– En riktigt hockeylegend och, som sagt var, en fantastisk person. Det är rätt mäktigt att kunna säga att jag spelat med honom under tre, fyra år.

Nu får han väl avsluta karriären med att vinna ett silver eller?

– Absolut, så blir det. Vårt mål på hemmaplan för Sverige är såklart guld.



Jonas Brodin har inlett VM-turneringen med tre mål och totalt sju poäng.



– Jag tycker det har gått bra. Framför allt har jag och Adam (Larsson) fungerat bra som backpar, blivit bättre och bättre match för match.

– Adam är grym att spela med och han hjälper mig där mycket. Grym i egen zon, vinner mycket puckar och är stark nere i hörnorna.

VM-debuterade för 13 år sedan: ”Skulle inte ens spela…”

Tre mål och totalt sju poäng, det är vardag för dig eller?

– Inte riktigt, skrattar Jonas Brodin och fortsätter:

– Det är lite skillnad mot där borta. Där är det mycket matchning mot andra lagens topplinor och sådana saker.

– Här har jag fått in lite puckar och det är kul att kunna vara med och bidra lite. Det viktigaste är att vi vinner och faktiskt det enda jag bryr mig om.



Tre mål bakåt på sex matcher, i vad ligger lagets defensiva styrka?

– Backarna har legat tajt, nära och haft ett bra ”gap”. Forwards har varit bra i backcheckingen, så vi har inte gett andra lagen så mycket utrymme för spel.

– När man pressar högt upp i banan blir det att man spelar mindre i egen zon. Det tycker jag att vi gjort grymt bra. När vi väl varit i egen zon har vi varit riktigt bra, starka på puck och vunnit många puckar i hörnen.

Jonas Brodin firar ett mål med Joel Lundqvist under VM 2012.

Foto: Bildbyrån.

Jonas Brodin VM-debuterade 2012. Även den turneringen spelades i Stockholm.



– Då var jag riktigt ung (skratt). Jag skulle inte ens spela utan satt på läktaren. Sedan blev Jonathan Ericsson skadad. Då fick jag komma in och spela. Jag tror det var till andra matchen.

– Jag var nästan mest med för att se och lära. Försöka lära mig av alla proffs som var runt mig. Jag tror att jag var ensam om att inte spela i NHL i det laget. Det var riktigt viktigt för mig att vara med där. Nu ser det lite annorlunda och jag har spelat 13 år i NHL…

”Det skulle jag säga är största skillnaden”

Vad har du utvecklat mest under den här tiden?

– Mycket av spelet, men också som person. Det blir att jag tar lite mer ansvar nu då jag är 31 år mot då jag var 18 år.

– Nu försöker jag leda laget lite mer än vad jag gjorde då. Det skulle jag säga är största skillnaden.



Nu har du varit många år i NHL och förhoppningsvis många år kvar också, men får vi se dig i svensk hockey igen i framtiden?

– Ja, det hade varit kul. Just nu har jag tre år kvar i Minnesota så jag har mest fokus på det. Jag försöker nog spela så länge jag kan där borta, men samtidigt skulle det vara sjukt kul att få spela i Färjestad. Komma hem till Karlstad och spela inför familjen. Är det någonstans jag vill spela igen så är det med Färjestad.



Inte moderklubben Nors IK?

– Jag kanske kan köra ett år i Nor också, avslutar Jonas Brodin med ett skratt.